Palermo: appalti truccati, Procura chiede i domiciliari per Cuffaro e Romano

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia e segretario nazionale della Dc, Salvatore Cuffaro, per il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e per altre 16 persone, nell'ambito di un'indagine per appalti truccati.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato loro l'invito a comparire davanti al Gip per l'interrogatorio preventivo.

Nell'inchiesta risultano coinvolti diversi funzionari pubblici. Sono state ordinate perquisizioni.

“Le perquisizioni sono state disposte al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della discovery delle indagini imposta dalla notifica dell’invito a rendere interrogatorio cosiddetto preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti degli indagati”, spiega una nota, firmata dal Procuratore Maurizio De Lucia.

“Stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia e hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione e in ufficio. Ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno, rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. Sono fiducioso nel lavoro degli organi inquirenti e pronto a chiarire la mia posizione”. Così l'ex governatore siciliano e segretario nazionale della Dc, Salvatore Cuffaro.

“Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione”, ha dichiarato il deputato e coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano.