Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:46
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Instant Mood: Stefani, Fico e Decaro vincono anche sui social
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Instant Mood: Stefani, Fico e Decaro vincono anche sui social

Il boost elettorale nel focus di Arcadia. Follower in crescita per i candidati presidenti in testa nello scrutinio in Veneto, Campania e Puglia.

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Roma - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il boost elettorale nel focus di Arcadia. Follower in crescita per i candidati presidenti in testa nello scrutinio in Veneto, Campania e Puglia.

Una vittoria social, oltre che elettorale per Alberto Stefani, Roberto Fico e Antonio Decaro. Secondo i risultati di un Instant Mood di Arcadia, su Instagram Stefani ha già guadagnato 1629 follower, Fico + 1198 e Decaro +793. “Con l'apertura dei seggi e le prime proiezioni sui candidati presidente, in Veneto, Campania e Puglia – afferma l’amministratore di Arcadia, Domenico Giordano - gli account Instagram di Stefani, Fico e Decaro hanno già fatto registrare un primo significato incremento di follower. Un dato quantitativo che evidenzia una partecipazione al successo che si sta profilando”. La spinta social della vittoria per i tre probabili prossimi governatori. (Fonte arcadiacom.it, Instant Mood, periodo di monitoraggio 24 novembre 2025).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Arcadia Instant Mood
Domenico Giordano Arcadia
elezioni regionali
PPN
Prima Pagina News
Stefani, Fico e Decaro
Stefani, Fico e Decaro vincono anche sui social
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it