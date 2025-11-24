Instant Mood: Stefani, Fico e Decaro vincono anche sui social

Una vittoria social, oltre che elettorale per Alberto Stefani, Roberto Fico e Antonio Decaro. Secondo i risultati di un Instant Mood di Arcadia, su Instagram Stefani ha già guadagnato 1629 follower, Fico + 1198 e Decaro +793. “Con l'apertura dei seggi e le prime proiezioni sui candidati presidente, in Veneto, Campania e Puglia – afferma l’amministratore di Arcadia, Domenico Giordano - gli account Instagram di Stefani, Fico e Decaro hanno già fatto registrare un primo significato incremento di follower. Un dato quantitativo che evidenzia una partecipazione al successo che si sta profilando”. La spinta social della vittoria per i tre probabili prossimi governatori. (Fonte arcadiacom.it, Instant Mood, periodo di monitoraggio 24 novembre 2025).