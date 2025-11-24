Regionali Puglia, Decaro: "Risultato oltre le aspettative, lavorerò per meritarmi fiducia"

"E' un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare.

In queste elezioni a livello nazionale c'è un dato negativo: l'astensionismo. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro".

Così il neo governatore della Puglia, Antonio Decaro, ha commentato i primi esiti delle Elezioni Regionali, che lo hanno dato per vincente contro Luigi Lobuono.