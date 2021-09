Pizzo Calabro (Vv): alla Tonnara la Cna incontra i candidati alla Presidenza della Calabria

Sabato confronto sulla ripartenza e lo sviluppo della Regione.

La Cna, di cui in Calabria fanno parte 15mila persone, fra imprenditori, cittadini e pensionati, presenterà, inoltre, il suo manifesto per la ripartenza e lo sviluppo, che consta di 7 linee strategiche e 14 progetti operativi.Si tratta di un importante momento di iniziativa politica e sindacale, perchè artigiani e imprenditori potranno, con la presentazione del manifesto, avere un confronto con i politici in merito alle linee economiche e strategiche, in modo da contribuire ad intraprendere un percorso virtuoso per la Regione, che possa far sì che ci sia una vera crescita economica.