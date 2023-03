Polonia, Morawiecki: se Bielorussia continua repressione, intensificheremo restrizioni commerciali

Nel caso in cui la Bielorussia dovesse continuare con la sua “politica di repressione”, la Polonia intensificherà le restrizioni commerciali contro Minsk. A dirlo, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rmf fm" è il premier, Mateusz Morawiecki."Stiamo chiudendo ulteriori valichi di frontiera", precisa, per poi evidenziare che la Bielorussia è "un importante punto di passaggio per le merci russe e vale la pena bloccarla".Presto, annuncia poi il premier polacco, ci sarà una discussione con la Lituania, in merito all'inosservanza delle sanzioni europee contro Minsk. "A volte vale la pena fare un passo indietro per farne tre avanti", prosegue Morawiecki.