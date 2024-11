Premio "Alleati con Te" 2024: un riconoscimento ai campioni della solidarietà e della lotta contro la violenza

Si svolgerà il 26 novembre alle ore 20, all’interno del Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti a Roma il Premio "Alleati con Te" 2024. La Presidente di “Alleati con Te” Catia Acquesta, giornalista e scrittrice, da oltre 20 anni impegnata nel sociale su tutto il territorio Nazionale, ha voluto fortemente questo premio come segno di riconoscenza verso chi si impegna attivamente sul territorio contrastando violenze e discriminazioni.

La serata verrà condotta da Elisabetta Migliorelli, vice direttore del Tg2.

Tra i premiati: Il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la conduttrice Paola Perego, S.E. Antonio Stagliano’, la dottoressa Mariastella Giorlandino, il presidente Canfapi Italia Cristian Camisa, il fotografo Claudio Porcarelli, la Presidente della Commissione Capitolina Svetlana Celli, l’Assessore Regionale Massimiliano Maselli, i produttori Nando Moscariello e Maurizio Momi, il Generale Pietro Salsano e ancora l’Ad Nuccio Caffo, Daniela Poggi e Mariella Nava, Tiziana Foschi, Simona Izzo e Richy Tognazzi, l’imitatore Antonio Mezzancella, il direttore di “Giornalisti Italia” Carlo Maria Parisi, l’inviato speciale Rai Emilio Mancuso, il regista Valter d’Errico e tanti altri.

Selezionate sul territorio a ritirare il premio, due realtà fortemente attive nella battaglia contro la violenza: l’associazione Manden con la presidente Grazia Biondi e le case di accoglienza La Crisalide di Roberta Bolettieri.

“La regina della serata - sottolinea la presidente Catia Acquesta - sarà la vittima sopravvissuta Antonietta Proietti, 74 anni di Primavalle. Due anni fa e’ stata accoltellata brutalmente alla gola dal suo compagno dopo 20 anni di convivenza.”

I preziosi premi, sono stati realizzati e donati a sostegno dell’Associazione “Alleati con Te” dal grande Maestro Orafo della Santa Sede, Michele Affidato che da 15 anni realizza i premi speciali per il Festival di Sanremo.

Sarà una serata con tanti ospiti che sono vicini ad “Alleati con Te” come : Maurizio Battista, Marco Petriaggi, Federico Palmaroli (Osho), Francesca Alotta, Erminio Sinni, Alessandra Canale, Roberta Fontana, i Carboidrati, il trio Italico e altre personalità del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. La cena sarà preparata dagli chef Nicolai.

Durante la serata ci saranno dei colpi di scena a livello mondiale e in esclusiva per “Alleati con Te”. Verranno presentati per la prima volta 3 modelli di abiti dello stilista Claudio Greco con tessuti realizzati dall’intelligenza artificiale in collaborazione con l’Università della Calabria. A mezzanotte verrà lanciata una canzone contro la violenza sulle donne “Libertà tossica”, del Maestro Giancarlo Prandelli e cantata da tantissime artisti quali Matilde Brandi, Anna Pettinelli, Pamela Prati, Miriana Trevisan, Kelly Joyce, Nathaly Caldonazzo e anche dalla Presidente di “Alleati con Te” Catia Acquesta.

Durante la serata verrà illustrato il “manifesto di Alleati con Te” con la proiezione in un minuto di video di un anno di lavoro svolto e le sedi aperte in tutta Italia con i suoi circoli estesi anche a Bruxelles e negli USA. E da Los Angeles, ci sarà un collegamento speciale con la grande e unica Romina Arena Pacino, cresciuta nella famiglia di Al Pacino da quando aveva 13 anni, nominata dalla Presidente Catia Acquesta referente di “Alleati con Te” per l’America e anche se a distanza, premiata d’eccezione della serata.