Premio Gifuni a Floriana Conte. Lorenzo Lo Muzio: “E’ un premio che va all’Università di Foggia”

In passato il premio è stato assegnato a personalità come Tullio de Mauro, Ferruccio de Bortoli, Giuseppe Laterza, Goffredo Fofi e Nicola La Gioia. Durante la cerimonia di consegna, la professoressa Floriana Conte, selezionata dal Presidente del Premio Giovanni B. Gifuni e dalla Commissione scientifica, ha tenuto una lectio magistralis preceduta da una laudatio della premiata, a cura del regista, scrittore e produttore Enrico Vanzina.

Curriculum da prima della classe alle spalle- commenta il giornalista parlamentare Mario Nanni, dopo una vita all'ANSA oggi direttore di "BEE Magazine" il giornale con il quale la stessa Floriana Conte collabora.

Laureata con il massimo e la lode in Lettere moderne, indirizzo storico-artistico, con Massimiliano Rossi il 3 luglio 2011 con una tesi premiata dal Centro studi sul Barocco di Foligno presieduto da Marcello Fagiolo, Floriana Conte ha vinto un posto di Perfezionamento in Storia dell’Arte e Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’arte e Letteratura italiana il 9 giugno 2005 con Lina Bolzoni e Massimo Ferretti.

Dopo ha svolto a vario titolo attività di ricerca e didattica grazie a borse, assegni di ricerca e sovvenzioni degli enti e delle istituzioni seguenti: Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti; Accademia della Crusca; Kunsthistorisches Institut di Firenze; Università del Salento; centro CRISIS dell’Università di Torino; Francis Haskell Trustees; Museo Ermitage di San Pietroburgo e Fondazione Ermitage Italia di Ferrara; Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso; Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo.

È autrice di quasi cinquanta contributi scientifici apparsi in riviste di fascia A («The Burlington Magazine», «Paragone/Arte», «Studi secenteschi» ecc.) e in volumi miscellanei, atti di convegni internazionali e cataloghi di mostre; ha curato volumi sul collezionismo e sulla storiografia artistica tra Cinque e Ottocento, cicli di incontri scientifici su Storia dell’arte e storia del cinema e convegni di cui l’ultimo si intitola Le risorse digitali per la Storia dell’arte moderna tra Puglia e Italia settentrionale: progetti e proposte a confronto (Lecce, Università del Salento, 24-25 maggio 2017), evento in collaborazione con l’Accademia della Crusca, di cui hanno parlato gli organi di diffusione dell’Accademia della Crusca e la stampa; ha tenuto conferenze, lezioni e seminari su invito presso enti e università europei.

"Mi congratulo con la prof.ssa Conte -dice il Rettore Lorenzo Lo Muzio -per questo prestigioso riconoscimento istituito in onore di Giambattista Gifuni, direttore della Biblioteca di Lucera e insigne studioso di cui ricordiamo l'impegno straordinario per le biblioteche intese come presidi culturali che promuovono la conoscenza, ma anche come luoghi di aggregazione, laboratori di partecipazione e condivisione di nuovi progetti di cittadinanza attiva.

È un premio che dà lustro alla nostra Università impegnata nel promuovere sempre più un sistema bibliotecario moderno e inclusivo, al servizio della comunità universitaria e della cittadinanza e che si è arricchito recentemente di una nuova biblioteca di area economica frutto di un importante progetto di recupero, finanziato della Regione Puglia, di una struttura in completo stato di abbandono."

"Sono onorata - ha dichiarato la stessa Floriana Conte- di ricevere un premio che ha una lunga tradizione culturale nazionale e un forte legame col territorio nel quale insegno grazie al forte legame che la famiglia Gifuni e la famiglia Greco mantengono con le proprie radici.

Il premio promuove la diffusione del libro e della lettura, in particolare presso i giovani, e prevede che ogni premiato destini una piccola biblioteca messa a disposizione da editori nazionali come Laterza a un ente che possa giovarsi particolarmente delle opportunità di crescita e di rinascita permesse dai libri.

Sono felice che un'associazione di promozione sociale attiva a Foggia, Lavori in corso, abbia accettato di ricevere la biblioteca messa a disposizione quest'anno dal Premio Gifuni. Lavori in corso opera a livello nazionale come membro del Gruppo CRC (network di lavoro per l'attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e della adolescenza) e della rete nazionale "Spazio Giallo" di Bambinisenzasbarre ets, oltre che nella Provincia di Foggia in protocollo con l'Università degli Studi, la Casa Circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Foggia.

Gli operatori di Lavori in Corso utilizzano i libri per tenere in relazione proficua i bambini figli di detenuti che incontrano i genitori nello Spazio Giallo.

In particolare, la lettura ad alta voce in questo spazio dedicato solo a genitori e figli consente di affrontare con delicatezza alcune tematiche (la separazione dal genitore, il disvelamento della verità), e dunque è strumento di supporto sia per i bambini che per i loro genitori.

Con Giovanni B. Gifuni, presidente del Premio, e Cinzia Greco, vicepresidente della Fondazione Nuove Proposte, porteremo personalmente in primavera la biblioteca allo Spazio Giallo di Foggia.

Il Premio, dunque, permette di lasciare un segno piccolo ma concreto del rapporto di chi viene premiato con i libri e la lettura".