Puglia, Conte: "Il M5S rinuncia a restare in maggioranza, rimettiamo tutte le deleghe"

"Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo.Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe" in Puglia.Così il Presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a Bari, in seguito all'ultima serie di arresti in cui sono coinvolti, tra gli altri, l'ex Assessore Alfonso Pisicchio e il fratello Enzo.I pentastellati sostengono la Giunta guidata da Michele Emiliano, con Rosa Barane, Assessore al Welfare, Grazia di Bari, Consigliere delegato alla Cultura, e Christian Casili, Vicepresidente del Consiglio Regionale, che ora lasceranno i relativi incarichi."Ci poniamo fuori dal perimetro di maggioranza, ma lavoriamo sul protocollo e il patto di legalità", ha proseguito Conte. "Noi ragioniamo in modo elementare: a Bari abbiamo un candidato sindaco che non abbiamo proposto noi, è stato proposto inizialmente dalle civiche, da Sinistra italiana, noi siamo arrivati dopo. E' una persona stimabilissima che ha costruito in questi mesi un progetto per la città, noi ne abbiamo preso atto e sarebbe una follia oggi abbandonare una candidatura del genere", ha continuato l'ex premier, che ha anche confermato di voler sostenere Michele Laforgia alle prossime Comunali, dopo l'annullamento delle primarie con Vito Leccese, sostenuto dal Pd."Invito tutte le forze politiche anche coloro che non hanno espresso ragioni ostative a questa candidatura - ha continuato - a fare un supplemento di riflessione. In questo momento difficilissimo per Bari, Laforgia è l' unico candidato che possa rilanciare un governo della città che sia rispondente ai bisogni dei cittadini"."Noi come Sinistra Italiana siamo presenti in giunta. Io credo che sia arrivato il momento che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano produca un'iniziativa di discontinuità. Noi forze politiche vogliamo discutere di quello che sta accadendo. E forse, per fare in modo che la discussione sia efficace, è arrivato il momento che da parte del presidente ci sia una iniziativa: Che azzeri la giunta? Che la situazione?". E' quanto ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, interpellato dalla stampa a Roma, in merito a quanto sta accadendo in Puglia."Penso che un atto come questo aiuterebbe la qualità del dibattito, sottraendolo all'uso strumentale in campagna elettorale", ha spiegato Fratoianni.