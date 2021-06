Puglia, Emiliano: stop a lavori nei campi durante ore calde giornata

Emanata un'ordinanza in seguito al decesso di un bracciante malese nel Brindisino.

Da oggi fino al prossimo 31 agosto sarà vietato ai braccianti agricoli pugliesi svolgere la propria attività dalle ore 12:30 fino alle 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito di WorKlimate, riguardante i lavoratori esposti al sole per effettuare un'intensa attività fisica, indichi un rischio elevato per la salute.E' quanto stabilisce un'ordinanza emanata dal Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il decesso per malore di un bracciante malese, avvenuto nel Brindisino. Il giovane aveva lavorato esponendosi al sole.