Rai: Luca Moriconi alla conduzione di "Tg2 Post"

Il giornalista marchigiano sostituisce Manuela Moreno nella conduzione estiva del programma d'approfondimento di Rai2 curato da Massimo D'Amore.

E' Luca Moriconi il conduttore della versione estiva del Tg2 post, striscia di informazione in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì al termine del Tg2 delle ore 21.Il giornalista e inviato politico parlamentare del Tg2 di Gennaro Sangiuliano, sarà fino a settembre al timone di quella che lo stesso Sangiuliano ha definito "nave corsara" nel 2019, anno di presentazione del programma, in sostituzione di Manuela Moreno, che ha condotto il programma fino al 21 luglio, con buoni risultati in termini di ascolto.Originario di Montegiorgio, nel Fermano, classe 1978, dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione all'Università di Macerata, Moriconi ha iniziato a lavorare nel 2003 nella redazione dell'emittente televisiva Teleadriatica-Odeon, occupandosi di sport, politica e cronaca a livello locale.Nel 2004 comincia a collaborare con la redazione fermana del Corriere Adriatico e supera le selezioni per il biennio dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, dove effettua il praticantato per l'ammissione all'Esame di Stato come giornalista professionista.Quindi, arrivano le prime esperienze a livello nazionale, grazie a stage svolti a Milano prima a Sky Sport e poi al Giornale, e a Roma con SkyTg24.Nel 2008 entra in Rai e fino al 2013 lavora per il TgR Marche, dove si occupa di cronaca e politica e presenta le notizie mattutine a livello regionale per "Buongiorno Regione". Nel 2013 approda a RaiNews24, in qualità di giornalista parlamentare, di cui diventa inviato nel 2018. L'anno dopo arriva al Tg2.Nel 2018, inoltre, Moriconi si è reso protagonista di una storia curiosa, da lui stesso raccontata in un post su Facebook, che è stata diffusa anche dai giornali: il giornalista aveva perso il suo portafogli nelle vicinanze della sua casa di Roma, nel quartiere Trieste. A ritrovarlo è stato un operaio moldavo, che viveva facendo riparazioni e con lavori a giornata. L'uomo gli aveva restituito il portafogli il giorno di Pasqua, ma aveva rifiutato il premio offerto dal giornalista: "No, grazie! Tienimi però presente se devi fare qualche trasloco! Mi piace lavorare!", aveva replicato.