Rai, Maria Luigia De Stefano,“Giornalista e cittadina eccellente della Città Metropolitana dello Stretto”

Serata di grande partecipazione cittadina l’altra era a Reggio Calabria per la tradizionale Consegna dei Premi che ogni anno la Pro Loco della città assegna alle sue eccellenze e ai suoi figli migliori. A leggere la motivazione del Premio assegnato alla giornalista della TGR Lazio, Maria Luigia De Stefano è lo stesso Presidente della Pro Loco, Giuseppe Tripodi.

“Giovanissima, talento della nostra terra, orgogliosamente calabrese e italiana, proprio dalle nostre contrade iniziò la brillante carriera nel giornalismo televisivo che la condusse a Roma facendone un volto celebre di diverse edizioni dei telegiornali regionali della televisione pubblica. Figura di grande valore professionale, ogni giorno – si legge ancora nella motivazione del Premio- la sua voce e la sua competenza rendono onore a noi tutti rendendoci orgogliosi di questa grande professionista”.

La storia professionale di Maria Luigia De Stefano è la storia professionale di una giornalista da 11 anni pieni ormai in Rai a Roma. Dal 27 luglio 2013 è in servizio al Tgr Lazio dove da anni conduce il TG delle 14:00. Nell’agosto 2016 conduce anche gli speciali sul sisma di Amatrice e Accumoli, ma firma anche decine di servizi di approfondimento legati alla cronaca, alla società, alla cultura, e all’arte. Nel 2017 Viene nominata Caposervizio e nel 2022 il direttore di testata Alessandro Casarin firma la sua promozione a Vicecaporedattore del Lazio.

Maria Luigia De Stefano inizia come giornalista RAI in Calabria, dove la sua prima utilizzazione data 14 febbraio 2007 e dove rimane fino al 10 luglio di quello stesso anno. Il Caporedattore del tempo la utilizza immediatamente per i servizi speciali per il Settimanale TV e le affida la conduzione dei suoi primi TG. Tantissime saranno le dirette TV nazionali che la vedranno diretta protagonista. Poi, dal 1° ottobre 2007 al 31 maggio 2008 viene spedita in servizio al Tgr Molise, e subito dopo in Emilia e Romagna. Dal 18 giugno 2208 al 9 dicembre 2008 presta servizio alla Tgr di Bologna, dove oltre alla conduzione del tg delle 19:35 segue i servizi sportivi sulle Olimpiadi. Poi ancora viene trasferita di nuovo in Calabria, alla Sede RAI di Cosenza, dove rimane in servizio fino al 26 luglio del 2013. In Calabria conduce entrambe le edizioni dei Tg, alle 14 e alle 19.30 e per 5 anni consecutivi conduce Buongiorno. Firma contemporaneamente due diverse rubriche di grande impatto mediatico e di grande successo di pubblico, “Il giorno della Calabria” e “Un paese alla volta”.

Giornalista Pubblicista dal 2000, diventa Giornalista Professionista nel 2005, praticantato a “Reggio TV”, una bella palestra e scuola professionale per i giovani colleghi della città di Reggio Calabria. Ma alle spalle Maria Luigia De Stefano si porta dietro una gran bella esperienza professionale di “strada macinata a piedi e di corsa”. Dal 3 giugno del 2000 al 30 agosto di quello stesso anno è Assistente ai programmi per Rai International, e dall’11 ottobre 1999 al 17 aprile del 2000 è invece assistente ai programmi di RAI Uno. Ma dal 19 settembre 2005 all’8 gennaio 2007 alla Confcommercio di Reggio Calabria è anche Direttore del programma l’Eco del Commercio. Nel 2006 incomincia come redattrice di Strill.it. Dal primo febbraio 2006 all’8 gennaio 2007 è Direttore Responsabile di E-style, bisettimanale di turismo, moda e costume. Ma nel suo curriculum ufficiale risulta anche un anno di studio e di ricerca, dal 9 gennaio 2006 al 16 dicembre di quello stesso anno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Un premio più che meritato.