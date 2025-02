Rally: aperte ufficialmente le iscrizioni al Trofeo Lancia

Procede a passi spediti il ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Il Regolamento Sportivo dell'attesissimo Trofeo Lancia, attualmente in fase di approvazione finale da parte di ACI Sport, è da oggi disponibile al pubblico assieme al modulo di iscrizione al monomarca della Casa torinese dedicato alla nuova Ypsilon Rally4 HF, già consacrata best seller con oltre 80 unità vendute in soli tre mesi.

Con un montepremi da capogiro, il cui valore tocca i 360 mila euro, il Trofeo Lancia si preannuncia come uno dei più ricchi del panorama nazionale e offre la chance di conquistare un posto nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione del FIA ERC, se a vincere il titolo sarà un Under 35.

I 6 rally in programma, spalmati su 5 appuntamenti, distribuiranno punti a tutti coloro che finiranno la gara con una scala che premia maggiormente i primi 20 concorrenti. Ad aggiungere spettacolo, tre nuove sfide all'interno di ogni gara: Miglior Performer, Miki Stage e Rally+, che distribuiranno punti bonus e accenderanno ulteriormente la competizione.

Il costo dell’iscrizione Full Season è di 2500€, ma sono previste anche opzioni per chi parteciperà solo ad alcune delle 6 gare a calendario. Epicentro della passione Lancia all’interno dei parchi assistenza sarà il “Villaggio Lancia Corse HF”, vero e proprio cuore pulsante di ogni gara del Trofeo.

La stagione 2025 seguirà le tappe del CIAR a partire dal 9 maggio, quando scatterà il Rally Targa Florio, per poi proseguire quindici giorni dopo al Rally Due Valli. Luglio vedrà l'importante appuntamento del Rally di Roma Capitale, valevole anche per l'Europeo. La kermesse capitolina sarà divisa in due gare per il Trofeo, permettendo ai team e ai piloti di ottimizzare i costi di trasferta e di puntare al doppio montepremi: la prima tappa varrà come Round 3, mentre la seconda tappa varrà come Round 4. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia sarà di scena al Rally del Lazio, prima del gran finale al mitico Rallye di Sanremo.

Prima del via ufficiale del Trofeo, Lancia Corse HF sarà presente al Rally Regione Piemonte con tutta la sua struttura e ospitalità, in un evento che sottolinea il forte legame tra Lancia e il territorio piemontese e che diventerà così preludio simbolico di una stagione che promette di essere decisamente ricca e interessante.

La consegna delle nuove Lancia Ypsilon Rally4 HF inizierà a partire dal mese di marzo e, contestualmente, sarà rilasciato anche il Regolamento Tecnico.