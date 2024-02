Regionali, Conte: "Voglio mandare a casa Meloni, con il Pd serve un progetto serio"

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, si dice disponibile ad un'alleanza con il Partito Democratico di Elly Schlein per arrivare al governo del Paese. Un primo passo, dice, possono essere le Elezioni Regionali in Sardegna, che si terranno domenica."A me interessa mandare a casa Giorgia Meloni e la Sardegna può essere un primo passo. Non mi piace parlare di laboratorio perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessità e dall'ansia di potere degli apparati", dice l'ex premier."Bisogna sedersi a un tavolo e affrontare le questioni per arrivare a una sintesi, là dove partiamo da posizioni più distanti", aggiunge.In merito alla morte dell'oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny, dice: "Ho parlato con chiarezza non ora, ma già dopo l'avvelenamento. Se fossi un consigliere di Putin gli suggerirei di lasciar lavorare una commissione internazionale per indagare cosa è accaduto, ma è ovvio che non lo farà".