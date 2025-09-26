Regionali Marche: Swg smentisce sondaggio, "non è riconducibile a noi"

"Swg comunica che il sondaggio di opinione sulle elezioni nelle Marche che sta circolando nelle ultime ore, recante data 25 settembre 2025 e nel quale sono presenti diversi scenari in base all’affluenza, è falso. Tale rilevazione non è stata realizzata, né commissionata, né diffusa da Swg.

Swg si riserva ogni strumento di tutela legale dei propri interessi nelle sedi opportune".

Lo ha reso noto la società Swg.