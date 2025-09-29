Regionali, Salvini: "Da marchigiani risposta chiara alle polemiche di sinistra"

"Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie".

E' quanto ha commentato, sui suoi profili social, il vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla rielezione di Francesco Acquaroli come Presidente della Regione Marche.