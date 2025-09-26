Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venerdì 26 Settembre 2025
Regionali, Tajani: "Appena possibile mi riunirò con Meloni e Salvini per parlare dei candidati"
(Prima Pagina News)
Venerdì 26 Settembre 2025
Il vicepremier e ministro degli Esteri: "Le scelte su Veneto, Campania e Puglia non sono condizionate dal voto delle Marche".

"Parleremo con gli alleati" dei candidati alle prossime Regionali, "c'è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo".

Così il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a "Libertà", la festa azzurra di Telese Terme (Bn).

Le decisioni su Veneto, Campania e Puglia "non sono condizionate dal voto delle Marche. Siamo stati una settimana a New York il presidente del consiglio ed io e quindi quanto prima ci vedremo con Salvini per non perdere tempo e per vincere nelle regioni dove si va al voto - ha precisato Tajani -. Io sono convinto che vinceremo nelle Marche così come in Calabria, anche in Val d'Aosta, dove c'è un proporzionale, ma tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, anche in Toscana. Stiamo lavorando perché i risultati di Forza Italia possono essere determinanti per il successo del centrodestra".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

