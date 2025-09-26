Regionali, Tajani: "Appena possibile mi riunirò con Meloni e Salvini per parlare dei candidati"

"Parleremo con gli alleati" dei candidati alle prossime Regionali, "c'è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo".

Così il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a "Libertà", la festa azzurra di Telese Terme (Bn).

Le decisioni su Veneto, Campania e Puglia "non sono condizionate dal voto delle Marche. Siamo stati una settimana a New York il presidente del consiglio ed io e quindi quanto prima ci vedremo con Salvini per non perdere tempo e per vincere nelle regioni dove si va al voto - ha precisato Tajani -. Io sono convinto che vinceremo nelle Marche così come in Calabria, anche in Val d'Aosta, dove c'è un proporzionale, ma tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, anche in Toscana. Stiamo lavorando perché i risultati di Forza Italia possono essere determinanti per il successo del centrodestra".