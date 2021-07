Regione Lazio, Cangemi (Lega): "Barillari minaccia roulette russa, ma sbaglia pistola…"

"Ne serve una a tamburo, non semiautomatica".

“E’ da condannare il gesto di Davide Barillari che estrae una pistola, che voglio sperare essere giocattolo, all'interno di una sede istituzionale. Tra l’altro, Barillari non ha nemmeno la più pallida idea di come si faccia la roulette russa di cui parla: serve una pistola a tamburo. Non una semiautomatica”.E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega Giuseppe Emanuele Cangemi.