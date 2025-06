Danza a Lanuvio, ultimi giorni per iscriversi al Concorso Nazionale Premio “Iuno Sospita”

Sta per scadere il termine per partecipare alla prima edizione del Concorso Nazionale di Danza “Premio Iuno Sospita”, in programma dal 3 al 5 luglio nella splendida cornice di Villa Sforza Cesarini a Lanuvio.

L’evento – dichiara il Vicesindaco Valeria Viglietti – è organizzato dal Comune di Lanuvio in collaborazione con ASI e Centro Culturale Danza, e rappresenta un’occasione di confronto e crescita per giovani talenti nella Danza Classica, Moderna, Contemporanea e Composizione Coreografica.

A valutare le esibizioni, una giuria di altissimo profilo composta da:

- Gerardo Porcelluzzi (docente Teatro dell’Opera di Roma e Accademia Teatro alla Scala)

- Kristian Ratevossian (danzatore e coreografo internazionale)

- Michael Fuscaldo (coreografo internazionale)

- Riccardo Ciarpella (danzatore e coreografo internazionale)

Il concorso rientra nella rassegna culturale “Villa Sforza – Tra mito e realtà”, promossa dal Comune e finanziata dalla Regione Lazio.

Per info e iscrizioni (ancora aperte per pochi giorni):

348.3354825 – 392.4816133

premioiunosospita@gmail.com