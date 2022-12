Roma, a Claudio Lotito e Gianni Petrucci il Premio Colalucci 2022

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito e il numero uno della Federbasket Gianni Petrucci sono tra i premiati dell'edizione 2022 del Premio Giuseppe Colalucci, dedicato al celebre giornalista romano, fondatore della rivista 'Il Tifone' e curatore della rubrica del Corriere dello Sport 'Angolo Acuto', scomparso nel 1984.Tanti i riconoscimenti che saranno consegnati questa sera, alla Casa del Jazz di Roma. Oltre a Lotito e Petrucci, infatti, saranno premiati stelle come i nuotatori Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, vecchie glorie del calcio del calibro di Andrea Carnevale, Bruno Giordano e Roberto Pruzzo e giornalisti come Aldo Cazzullo, Flavia Filippi, Gianni Riotta, Luca Telese e Davide Vecchi. Ci sarà la consegna di una targa dedicata alla memoria di Francesco Valdisserri, il 18enne figlio di due giornalisti tragicamente deceduto in un incidente stradale.Inoltre, si terrà un talk show dedicato alla figura di Colucci, a cui parteciperanno ex calciatori, dirigenti, giornalisti e nomi noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi ci sono anche Rocco Papaleo, il leader dell'Orchestraccia e autore di un noto inno romanista Marco Conidi, il cantautore Gianni Togni e lo scrittore e regista Enrico Vanzina.Nel corso della serata ci sarà anche l'esibizione della Scoop Jazz Band, gruppo musicale formato da giornalisti.