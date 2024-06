Roma, Acea e Commercity: inaugurato il progetto "Sustainable City Hub"

Inaugurato oggi il Progetto "Sustainable City Hub", nato dalla partnership strategica fra il Consorzio Icigest, che gestisce Commercity a Roma, uno dei principali poli logistici dedicati al commercio all’ingrosso, ed Acea Innovation.

L’iniziativa, legata ai temi della transizione energetica, della green mobility e dell’economia circolare, ha visto la realizzazione di 16 punti di ricarica per veicoli elettrici (di tipologia sia quick che fast), aperti al pubblico utilizzo, gestiti in regime di interoperabilità grazie alla piattaforma Ict di Acea Innovation (Bomts) che ne supporta l’operatività e fornisce i servizi di monitoraggio dei Kpi gestionali ed ambientali, fornendo funzionalità di analisi in continuo. Commercity, la Città del Commercio all’Ingrosso, è una delle maggiori realtà commerciali italiane, con oltre 300 aziende polimerceologiche attive nei 330 magazzini concentrati su una superficie di oltre 700.000 mq, di cui oltre 210.000 mq coperti e 107.000 mq di parcheggio, 200.000 mq di verde.

Trasformare il centro del commercio in una piccola isola di sostenibilità dotata di tecnologie di ultima generazione, sviluppate da Acea Innovation interamente con know-how interno, mettendole a disposizione del territorio di Roma: questo l’obiettivo del progetto di ampio respiro presentato questa mattina alla presenza del responsabile business unit E-mobility di Acea Innovation Daniele Del Pesce, del Presidente di Commercity Valter Vomiero, dell’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e del Presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi. Commercity e Acea confermano e rafforzano, oggi, una collaborazione strategica nel solco di un percorso virtuoso di lungo respiro, che coniuga la scelta di investimenti, diligentemente valutati in ambito Green&Circular Economy, con la realizzazione di nuove progettualità ad alto contenuto innovativo e tecnologico al servizio della comunità.

Con l’attuale rapporto di cooperazione, si rinnova una relazione tra le due importanti realtà già avviata nel 2010 con la realizzazione di un significativo impianto fotovoltaico (oggi di proprietà del Gruppo EF Solare Italia) da 5MW sulle pensiline distribuite sulle aree di parcheggio di Commercity.

Nel medio/lungo periodo, la partnership tra Commercity e Acea Innovation prevede un ulteriore importante sviluppo sinergico, strutturato secondo il consueto approccio multidisciplinare di Acea, dando vita a progettualità innovative che garantiscano ulteriori servizi alla comunità che opera all’interno dell’area, costituendo, de facto, un vero e proprio Hub di Produzione di Energia da Fonte rinnovabile e di Mobilità sostenibile, che promuove risparmi annuali in termini di CO2, pari a ca. 50 ton.

È inoltre, allo studio del Gruppo Acea un progetto di risparmio della risorsa idrica incentrato sul riutilizzo delle acque reflue, trattate in loco, e delle acque piovane per l’irrigazione degli spazi verdi.

Daniele Del Pesce, responsabile business unit E-mobility di Acea Innovation, ha commentato: “Il progetto 'Sustainable City Hub' che abbiamo inaugurato oggi, nato dalla partnership strategica con Commercity, con cui condividiamo l’attenzione ai temi legati allo sviluppo sostenibile, è per noi motivo di particolare soddisfazione. Quanto realizzato presso il centro, infatti, è in linea con le attività di Acea Innovation dedicate alla transizione energetica e all’economia circolare e, anche grazie alle tecnologie innovative applicate, ci permette di contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione propri della green economy”.

Il Presidente Valter Vomiero ha dichiarato: “Commercity ha intrapreso da oltre venti anni un percorso virtuoso in ambito ambientale, nell’ottica di realizzare progettualità, basate su modelli di business concreti ed elaborati ad hoc, a beneficio della comunità interna e di quella cittadina. Siamo, quindi, molto orgogliosi del progetto inaugurato oggi e della importante partnership strategica con Acea Innovation che ci consentirà di implementare nel prossimo futuro i servizi green ad alto valore tecnologico e ambientale.

Fin dal 2002 il Centro ha introdotto, per le aziende al suo interno il sistema del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, trasportati con mezzi elettrici di Exelentia, società specializzata nella commercializzazione di mezzi da lavoro e vetture elettriche, che svolge la propria attività all’interno del Centro. Il polo ospita, inoltre, al suo interno un impianto fotovoltaico di 5MW, realizzato nel 2010 da Acea e attualmente di proprietà del Gruppo EF Solare Italia. Nel 2012/2013 il Centro ha successivamente realizzato due impianti propri da 100kw cadauno.

Negli anni a seguire sono state adottate politiche di efficientamento energetico con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuove tecnologie led, così come per tutti i sistemi di trattamento dell’aria. Lo scorso anno Commercity è stata scelta per ben 2 volte come sede di piantumazione di 200 alberi con l’aggiudicazione, da parte del Municipio XI, del “Progetto Ossigeno” promosso dalla Regione Lazio. In questi giorni abbiamo inaugurato al nostro interno un nuovo punto ristoro, la cui struttura è stata realizzata completamente in bioedilizia”.