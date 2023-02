Roma: al Cnr l'evento "Sharing the future. Giovani e scienza"

Giovedì 16 febbraio a partire dalle 10, la Sala Convegni della sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Pizzale A. Moro 7, 00185 Roma) ospita "Sharing the future. Giovani e scienza”, evento organizzato dall’Unità Comunicazione del Cnr in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, ente del Terzo settore impegnato da oltre vent’anni nella diffusione della conoscenza e della cultura dell'innovazione.Protagonisti dell’evento, compreso nelle celebrazioni del Centenario dell’Ente, sono oltre 300 studenti e studentesse di varie scuole secondarie di secondo grado di Roma e del Lazio, che avranno l’opportunità di conoscere i temi sui quali è quotidianamente impegnata la comunità del Cnr, quali la salute dell’uomo e del pianeta, ambiente ed energia, intelligenza artificiale e transizione digitale, in un confronto diretto con ricercatrici e ricercatori di vari Istituti di ricerca.L'evento sarà introdotto dal giornalista di Radio3 Scienza Marco Motta. Seguiranno i saluti della Presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, e della Direttrice generale della Fondazione Italia Digitale, Mirta Michilli.Seguiranno gli interventi di Massimo Caccia (Dirigente di ricerca CNR - Istituto di Ingegneria del Mare, Genova) sul tema "La robotica e il mare", Teresa Colombo (Ricercatrice CNR - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari, Roma) sul tema "Il genoma è servito", Armida Torreggiani (Prima Ricercatrice CNR - Istituto per la Sintesi organica e la Fotoreattività, Bologna) e Andrea Ienco (Primo Ricercatore CNR - Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, Firenze) sul tema "Chimica e materiali per l’energia pulita", Francesca Garaventa (Prima Ricercatrice CNR - Istituto per lo Studio degli impatti antropici e Sostenibilità in ambiente marino, Genova) sul tema "Mare Nostrum, ma soprattutto delle generazioni future: la scienza per il mare", Sara Colantonio (Ricercatrice CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, Pisa) sul tema "Nel reame dell’Intelligenza Artificiale: uno sguardo al nostro futuro" e Mario Ciampi (Primo Tecnologo - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, Napoli) sul tema "Il contributo della ricerca per la transizione digitale: caso di studio nel settore della salute".La giornata si concluderà alle ore 12.20.