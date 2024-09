Roma: al via la terza edizione del Premio Cinema Indipendente "Sergio Pastore"

Il Premio Cinema Indipendente “Sergio Pastore” è intitolato alla memoria del Regista, Produttore e Giornalista, in seguito alla realizzazione del cortometraggio documentario “Sergio Pastore Un Ammirevole Indipendente” che sarà proiettato durante la conferenza stampa il 23 settembre in Campidoglio alla Sala del Carroccio.

Questo premio è dedicato a chi ha e ha avuto il coraggio di andare avanti con i propri progetti pur non avendo grandi “colossi” al proprio fianco, e ha mantenuto nelle sue opere l’integrità del proprio pensiero. In più questo premio vuole interpretare l’importanza dei Diritti Umani nella Libertà, così come ha fatto Sergio Pastore nella sua vita portando avanti le sue idee senza condizioni, affermando il Diritto alla Libertà degli Autori, degli Interpreti e degli Sceneggiatori.

Il 23 settembre 2024 alle ore 17,30, si terrà presso la Sala del Carroccio in Campidoglio la conferenza stampa in cui verranno presentati gli Autori e i titoli dei film premiati, con le motivazioni stabilite dalla commissione dei giurati, presieduta dal Dott. Franco Mariotti (Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani), e formata da grandi professionisti del settore :

Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano), Prof. Marco Sani (Fondatore del Premio cinematografico “Fregene per Fellini”, saggista e produttore indipendente).

Durante la conferenza Stampa sarà consegnato il premio speciale alla carriera all’attore Pippo Franco.

Sarà allestito un vernissage di opere pittoriche ispirate al Cinema con i lavori del M° Mario Russo, presente la figlia attrice Adriana Russo, Zeina Kabbani, Mauro Russo, Teresa Coratella, Sara Cenfra e Lauretta Crocco.

Due modelle con acconciature ispirate al Cinema realizzate da Michele Spanò, capitanate dalla Principessa Irma Capece Minutolo sfileranno con tre originali abiti con dipinti di Sara Pastore .

La serata di premiazione si terrà il 27 Settembre presso la Casa del Cinema di Roma alle ore 17 dopo la proiezione del film “Sette Scialli di Seta Gialla” (1972) di Sergio Pastore che inizierà alle ore 15,15, nella recente versione restaurata da Cauldron Films.

La Madrina della serata sarà l’attrice Valeria Fabrizi, eccezionale interprete del Cinema e del Teatro Italiano.

La Premiazione con la Direzione artistica e conduzione del soprano e attrice Sara Pastore inizierà con i saluti dell’On. Yuri Trombetti (Presidente Commissione Patrimonio Roma Capitale), un ricordo di Sergio Pastore dalla figlia Laura Pastore.

Verranno consegnate dall’On. Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio) e dall’On. Giorgio Simeoni (Presidente Commissione Giubileo Regione Lazio) tre targhe della Regione Lazio dedicate al prossimo Giubileo 2025.

In ricorrenza dei 70 anni della Televisione e i 100 anni della Radio saranno consegnati premi extra agli autori e conduttori Osvaldo Bevilacqua, Umberto Broccoli, Piero Chiambretti, Paolo Luciani, Michele Mirabella, e premi per il giornalismo ai Direttori Alessandra Grazia Ferraro e Paolo Petrecca, a Mariella Anziano e Federica Rinaudo.

Ulteriori premi speciali saranno consegnati agli attori Sergio Ammirata, Pino Ammendola, Enzo Decaro , Pippo Franco, Alessandro Haber, alle attrici Liana Orfei e Adriana Russo, al fotografo Rino Barillari, al musicista Marco Werba.

Dallo scorso anno il Premio Cinema Indipendente Sergio Pastore ha aperto la sua sezione Arte e Cultura intitolandola ad Omero Bordo, “l’ultimo degli Etruschi”, che sarà ricordato da sua figlia Daniela Bordo (nella scorsa edizione il premio è stato dato all’On. Sottosegretario Prof. Vittorio Sgarbi, al giornalista Osvaldo Bevilacqua e all’attrice Elisabetta Pellini);

Per il Cinema Indipendente verranno attribuiti premi a miglior lungometraggio, miglior opera prima, miglior cortometraggio, miglior documentario, miglior docufilm, alla carriera e alla memoria; da questa edizione il Premio Cinema Indipendente Sergio Pastore inaugura la sua sezione Editoria, con un riconoscimento alla memoria.

Tra i premiati, alcuni autori che hanno trattato delicati temi sociali come la malattia e la disabilità.

Al termine della serata verrà presentato il cortometraggio “The War” (2023) di Sara Pastore che termina con un inno alla pace nelle principali lingue del Mondo.

La targa premio riproporrà un dipinto originale creato appositamente dall’attrice e soprano Sara Pastore per l’occasione.

Verranno consegnate anche tre litografie della pittrice Teresa Coratella.

L’evento è realizzato in partnership con Annuario del Cinema News, Archivio Storico del Cinema Italiano Associazione Culturale Onlus, Associazione Culturale Spazio Teatro 80, Associazione Non solo Roma, Associazione Decanter.