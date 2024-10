Roma: al via "Su:ggestiva 2024", musica pura per luoghi straordinari

Nello splendido scenario del dell’Appia Antica, torna Su:ggestiva, dal 18 ottobre al 3 novembre, la rassegna di musica pura per luoghi straordinari con ospiti nazionali, internazionali e artisti emergenti.

Il programma di questa nuova edizione prevede 21 concerti, divisi in 6 giorni, e dislocati in 4 luoghi diversi lungo l’Appia Antica, iscritta dal 2024 al Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

Il Ninfeo Villa dei Quintili, il Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani, la Chiesa di San Nicola dei Caetani (all’interno del Parco Archeologico Appia Antica) e l'Ex Cartiera (Parco Regionale dell’Appia Antica) saranno, infatti, la cornice per i concerti di Cristiano Godano, Julia Kent, Alessandro “Asso” Stefana, Francesco Forni e Ilaria Graziano, Gigi Masin, Pierre Bastien, Sheherazaad, i Muta Imago, Lorenzo Tomio, Vera Di Lecce, Sofi Paez, Ginevra Nervi, Sylvain Chauveau, Luca Longobardi, Fisheye, Sara Parigi, Thomas Umbaca, Luca Montanari, Valerio Vigliar, Camera e Vipera.

SU:ggestiva è un’esperienza di scoperta ad alto impatto emozionale: concerti e performance musicali in location uniche ed insolite. È il luogo che ospita il concerto ad essere, insieme alla performance artistica, il fulcro dell’esperienza.

Infatti, la rassegna, giunta alla sesta edizione, vuole far scoprire allo spettatore nuove narrazioni visive, musicali ed emozionali, attraverso l’incontro tra la musica e alcuni luoghi straordinari e suggestivi. A fare come sempre da fil rouge in questa nuova edizione è l’Appia Antica: uno scenario immerso nel verde in cui si incontrano maestosi complessi monumentali romani, più di 2000 anni di storia sono racchiusi tra le rovine e gli splendidi scenari, tra suggestione e leggenda.

A inaugurare l’edizione 2024, triplo appuntamento, venerdì 18 ottobre, presso il Ninfeo Villa dei Quintili: alle ore 19, il concerto di Lorenzo Tomio, chitarrista, compositore e sound designer, alla continua ricerca del giusto connubio tra immagine e suono; alle 20, il concerto di Sylvain Chauveau compositore e musicista francese, noto per il suo approccio minimalista e introspettivo alla musica; alle 21 il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, il cui stile distintivo mescola generi diversi, come jazz, rock, blues e musica sperimentale.

Sabato 19 ottobre, la serata al Ninfeo Villa dei Quintili si apre alle 19 con la lecture performance Dopo il diluvio dei Muta Imago, compagnia teatrale romana che indaga le relazioni tra immaginazione e reale attraverso le più varie forme espressive; alle ore 20, il set elettronico di Vera Di Lecce, cantante, musicista e performer pugliese, dal sound ibrido e ipnotico che unisce percussioni orientali, tamburelli salentini e sintetizzatori graffianti.

Venerdì 25 ottobre, ore 20 presso il Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani, il concerto dell’artista e compositrice americana Sheherazaad, la cui sintesi folk-pop, musica indiana, jazz e flamenco definiscono un'identità poetica molto complessa e lontana dai cliché di molta musica legata al concetto della diaspora. Alle 21, Ginevra Nervi, compositrice di colonne sonore e producer di musica elettronica, il cui lavoro oscilla tra scrittura, sperimentazione sonora ed esplorazione timbrica vocale.

Sabato 26 ottobre, ore 19, presso la Chiesa di San Nicola dei Caetani, il set multimediale di Luca Longobardi, compositore e pianista, i cui lavori sono l’audace risultato della formazione classica e delle continue sperimentazioni elettroniche; alle 21, la talentuosa violoncellista e compositrice canadese, Julia Kent, nota per il suo approccio innovativo alla musica classica e contemporanea.

Successivamente, Su:ggestiva si sposta all’Ex Cartiera - Parco Regionale dell’Appia Antica per una tre giorni di concerti imperdibili che chiuderanno l’edizione 2024.

Venerdì 1 novembre, alle ore 18.15 la cantautrice toscana Sara Parigi, promettente voce del panorama musicale italiano; alle 19 il pianista anglo italiano Thomas Umbaca; alle 20 è atteso il duo musicale di Francesco Forni e Ilaria Graziano, la cui musica evoca viaggi e paesaggi lontani, con un tocco di malinconia e storie di vita che riflettono sia la bellezza che le difficoltà dell’esistenza; alle 21, in chiusura, Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore, nel 2020 pubblica il suo primo album solista “Mi ero perso il cuore”.

Sabato 2 novembre, sempre all’Ex Cartiera Latina - Parco Regionale dell’Appia Antica, alle 18.15, il giovane cantautore Luca Montanari presenta i suoi brani, risultato di un’accurata ricerca espressiva e di una scrittura fluida e personale; alle ore 19 la cantautrice di origini argentine Sofi Páez, la cui musica combina elementi di pop e folk, caratterizzata da melodie evocative e testi profondi che esplorano emozioni ed esperienze personali. Alle 20, il pianista Valerio Vigliar, con le sue composizioni caratterizzate da un uso raffinato del pianoforte e degli archi, capaci di evocare stati d'animo complessi e di accompagnare lo spettatore in un viaggio sensoriale unico. Infine, alle 21, il compositore Gigi Masin, che ha sviluppato negli anni un sound unico caratterizzato da paesaggi sonori eterei, melodie delicate e atmosfere sognanti, che lo hanno reso un'icona per gli appassionati del genere.

Ultimo giorno di appuntamenti all’Ex Cartiera Latina - Parco Regionale dell’Appia Antica, domenica 3 novembre. La serata si apre alle 18.15 con Camera; alle 19 Vipera, il progetto musicale di Caterina Dufi, la cui pratica multidisciplinare incontra scrittura, musica, performance e arte figurativa; alle 20 le ricerche sonore tra mondi musicali diversi del pianista e compositore Andrea Pesce, in arte Fisheye. Chiude l’edizione 2024 di “Su:ggestiva”, alle 21 il concerto del musicista francese Pierre Bastien, particolarmente famoso per l'uso di strumenti meccanici e automi, creando affascinanti installazioni sonore che uniscono tecnologia e artigianato

Su:ggestiva è uno dei principali Progetti Speciali della Biennale MArteLive 2024, Festival multidisciplinare diffuso, ideato e diretto da Peppe Casa, dove le arti convergono per portare innovazione e vitalità creativa.