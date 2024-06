Roma: Beppe Convertini presenta a Palazzo Brancaccio il suo nuovo libro “Il Paese Azzurro"

Una sala stracolma di celebrities e scrosci di applausi per Beppe Convertini alla presentazione del suo nuovo libro “Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare”, edito da Rai Libri.

Grande il successo riscosso nella magnifica cornice dello straordinario Palazzo Brancaccio a Roma. A dialogare con lui Roberto Genovesi direttore di Rai Libri, Angelo Mellone direttore Intrattenimento Day Time Rai, ed Eleonora Daniele giornalista e conduttrice Rai. A Fioretta Mari è stata affidata la lettura di alcuni passaggi del volume.

In questo nuovo libro Convertini parla di un viaggio speciale alla scoperta delle coste della nostra splendida Italia e del suo magnifico mare raccontandone, con aneddoti e consigli, le tradizioni, le bellezze artistiche e culturali, il mondo della pesca e dei pescatori, decantandone con massimo rispetto gli antichi mestieri, descrivendone gli incantevoli paesaggi senza tralasciare le ricette che fanno grande la storia culinaria italiana, tanto amata e apprezzata in tutto il mondo.

“L’Italia è quel Paese da scoprire, ci vorrebbero tante vite per farlo e dobbiamo approfittare di questa. Questo libro è un viaggio speciale nella nostra Italia, il Paese più bello al mondo, dove tutti vorrebbero vivere – dichiara l’autore con passione - E’ un viaggio nelle tradizioni, usi, costumi, assaggiando la cucina italiana la più variegata e gustosa al mondo. Un viaggio in gioielli davvero unici. Un viaggio che racchiude tutti quei paesi che non sono negli itinerari turistici classici alla scoperta del Bel Paese. Sono quei luoghi da visitare nel fine settimana o per andarci a trascorrere le vacanze. Ogni abitante del Pianeta Terra vorrebbe visitare almeno una volta l’Italia. Noi che siamo italiani dobbiamo esserne fieri. Godiamocela perché è un posto incredibilmente unico”.

Racconta luoghi straordinari conosciuti attraverso il suo lavoro che tanto ama e che l’ha portato a viaggiare in tutta l’Italia, per terra e per mare, con i noti programmi Rai “Linea Verde” e “Azzurro storie di mare”, restando colpito dalla generosità, dalla laboriosità e dall’ospitalità degli italiani.

Convertini con questo suo quarto libro accompagna il lettore in un’avventura di migliaia di chilometri per scoprire o riscoprire quelle località e quei borghi marinari che di solito non sono segnalati nei classici itinerari turistici come Cariati in Calabria a Sant’Antioco in Sardegna.

Racconta quel mare che descrive come: “il luogo dove raggiunge la pace e dove allontana i cattivi pensieri, un mondo meraviglioso da esplorare, amare, tutelare e preservare per le generazioni future”.

“Ero un grande sgobbone da piccolo. Studiavo tanto e dopo le ore di studio, non avendo la possibilità di viaggiare lo facevo nella mia camera aprendo l’Atlante geografico. Puntavo il dito e leggevo Roma, richiudevo gli occhi puntavo il dito e leggevo Napoli o Venezia – racconta Beppe Convertini ripercorrendo la sua infanzia - molti di quei luoghi che ho visitato solo nei miei sogni da bambino sull’Atlante geografico li ho poi visitati nella vita e mi sono ricordato di quel ragazzino che tanto sognava di andare a Roma, a Napoli o a Civita di Bagnoregio, se parliamo di paesi che sono dei gioielli italiani, che tanto sognava di andare a Scilla in Calabria. La mitologia ci ricorda Scilla e Cariddi, ma Scilla è una Positano e una Portofino decadente. In questo libro e con tutti i viaggi che Angelo Mellone fa fare a noi tutti con “Linea Verde” e con tutti i programmi di territorio scopriamo luoghi straordinari. Per raggiungerne alcuni ci vuole tanto tempo, non sono facilmente collegati e per questo sono dei veri gioielli. Ed è lì che si sviluppa il turismo lento. Sono quei gioielli che non sono quei posti di turismo classici e che per arrivarci ci impieghi una vita, ma quando ci arrivi rimani a bocca aperta e non vorresti più andar via. E’ lì che si sviluppa il turismo lento che ti porta a conoscere l’essenza vera di quel posto, a goderne gli odori, i profumi, i sapori e l’unico modo per scoprirne l’essenza vera è viverla con gli autoctoni che sono nati lì e ci vivono da sempre”.

Molti gli ospiti di spicco presenti all’evento, si dice circa 500, tra questi: Angela Melillo, Anna Falchi, Patrizia Pellegrino, Roberto Alessi, Rosanna Lambertucci, Monica Marangoni, Franco Oppini e Ada Alberti, Nadia Bengala, Antonio Zequila, Valeria Fabrizi, Amedeo Goria, Alessia Fabiani, Manuela Arcuri, Luisa corna, Emanuela Tittocchia, Gianluca Timpone, Gianni Mazza, Maria Monsé, Marco Scorza, Eleonora Vallone, Carmen Russo, Vira Carbone, Alessandra Canale, Santino Fiorillo, Leopoldo Mastelloni, Pascal Vicedomini e molti altri ancora.

Beppe Convertini, nella sua vita professionale è attore, ha recitato a teatro, in molti film e serie televisive, e conduttore radiofonico e televisivo di programmi di successo. Molto amato dal pubblico ha appena terminato di condurre il programma del fine settimana di Rai Uno “Mattino in Famiglia”, insieme a Monica Setta e ad Ingrid Muccitelli, ha condotto per quattro anni “Linea Verde” con Ingrid Muccitelli e Peppone Calabrese, “Azzurro storie di mare” e ad altri ancora.

Ha pubblicato quattro libri: “I Bambini di Nessuno”, “In Viaggio con Beppe Convertini e “Paesi Miei” edizione Rai Libri come “Il Paese Azzurro”.