Roma, Bersaglieri: conclusa la kermesse “Luci della Storia su Porta Pia”

Si è conclusa nel fantastico scenario di Porta Pia illuminata dal Tricolore, la grandiosa kermesse bersaglieresca “Luci della Storia su Porta Pia” un Evento che quest’anno ha inteso celebrare insieme i 154 anni dalla gloriosa Breccia e il Centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

4 giorni: una strepitosa maratona di cerimonie, concerti incontri, festeggiamenti sempre al ritmo delle strepitose Fanfare di Roma, Guidonia, Magenta, S. Donà di Piave, di Siena, di Sicilia e di Torre Alfina. Una travolgente valanga di entusiasmo che ha galvanizzato i Bersaglieri presenti, le famiglie, gli amici, gli ospiti e tantissimi innumerevoli e sbalorditi turisti. Momenti indimenticabili che hanno raggiunto vertici irripetibili come l’emozionante incontro con il mito Mogol, l’ineguagliabile Poeta della Canzone italiana, Umanista e Filantropo, accolto con una indimenticabile standing-ovation da una folla di Cappelli piumati in delirio. Una magia che i Bersaglieri hanno fatto rivivere con le loro Fanfare sulla leggendaria scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. Una festa che ha incendiato il cuore, un grande exploit dei Bersaglieri, con la sarabanda delle Fanfare e gli ottoni lampeggianti nel sole dell'ultimo giorno dell'estate. Un film che rimarrà nella memoria di tutti con la colonna sonora del Flick Flock la Carettiana, la Variata, Il Regimento di Papà e tutto il repertorio della migliore tradizione.

Si è conclusa così la grande Celebrazione cremisi del Centenario dell’ANB, che potrà inserire in prima pagina, nell’Albo d’oro dei ricordi, questa Rassegna di “Luci nella storia di Porta Pia che ha registrato un clamoroso successo di pubblico e nei media. Da ricordare, in particolare, il conferimento del Premio “Oltre la Breccia” a Mogol, insignito, tra gli applausi, anche del titolo di “Bersagliere ad honorem”, il riconoscimento medesimo ai Genitori della meravigliosa Ludovica Dell’Atti (che hanno voluto perpetuarne il ricordo con una Borsa di Studio a favore di studenti privi di mezzi) e nondimeno i tanti meravigliosi concerti delle Bande militari, e la presentazione dello splendido Calendario Associativo 2025 con la prefazione del Maestro Mogol. Tante altre e diverse le tessere dell’avvincente mosaico costruito nel "Tempio" bersaglieresco di Porta Pia, per concludere con effetti speciali questo straordinario 2024.

La deposizione della corona dei Bersaglieri davanti al Sacello del Milite Ignoto, all’ Altare della Patria, l’omaggio al Memoriale della Breccia e poi gli onori al Monumento al Bersagliere, con le commosse esecuzioni del Canto degli italiani e della Canzone del Piave, hanno delineato il perimetro etico e storico di quei grandi valori, nel quale, da sempre, e inderogabilmente, si muove l'ANB e corre la grande anima dei Fanti di Lamarmora.