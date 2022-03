Roma, caso Liceo Montale, gli studenti sono divisi: "Sono maggiorenni, fanno come gli pare"

Ha creato divisione fra gli studenti del Liceo Montale di Roma, la presunta relazione della preside con un alunno 19enne, motivo per cui la scuola è finita sugli altari della cronaca.Il collettivo studentesco, nella giornata di ieri, ha chiesto che la Preside si dimetta, in quanto 'se i fatti saranno confermati lei doveva dare l'esempio'.Tuttavia, non tutti sono sulla stessa linea: "La maggior parte degli studenti non è indignata. Pensiamo in molti la stessa cosa: 'Sono maggiorenni fanno come gli pare'. Nel caso …non c'è nemmeno stata compromissione nell'andamento scolastico del ragazzo, per cui qual è il problema?", ha detto uno studente all'uscita dall'Istituto, diventato noto perchè frequentato da Damiano David, il leader dei Maneskin. Il ragazzo ha specificato che a manifestare indignazione "sono più i professori"."Ora la situazione è un po' pesante. Si è creato un gossip da mesi per delle sue confidenze fatte ad amici, evidentemente. Ma la pensiamo un po' allo stesso modo: chi ci paga e rischia il licenziamento è solo la preside…", ha detto un altro ragazzo.Secondo quanto riferiscono gli studenti e la segreteria, la direttrice scolastica non si sarebbe recata al lavoro e sarebbe andata a parlare con gli ispettori dell'Ufficio scolastico."La chat sembrava finta. Io sono assolutamente neutrale. È la situazione che è fastidiosa: Ne risente la reputazione della scuola", ha detto una studentessa."Con una professoressa ne abbiamo un po' parlato. Ci ha detto che probabilmente potrebbe essere licenziata", ha riferito un'altra ragazza.Un amico del 19enne ha affermato che "lui si è pentito che sia uscita questa storia. Le chat che ho visto io erano diverse. Mi sembravano solo colloqui cordiali".