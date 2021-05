Roma, Corte dei Conti, Bordoni (Lega): "Razionalizzazione avvolta nel mistero come partecipazione della sindaca all'Adunanza"

"La Raggi non solo mette in stallo la città con una cattiva gestione delle partecipate romane ma prende tempo anche davanti alla magistratura contabile. Il duo Lemmetti-Calabrese fa da 'sherpa' per la presentazione di un piano di razionalizzazione avvolto nel mistero come la partecipazione della sindaca all'adunanza convocata, da tempo, per questa mattina dove non si sarebbe neanche presentata".Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Da Roma Metropolitane a Farmacap, passando per tutti i settori della vita produttiva e sociale ai quali la sindaca aveva giurato attenzione, ora sono in una crisi profonda. Ama è in continua emergenza, senza progetti e distante dalla chiusura del ciclo dei rifiuti; Atac è ben lungi dal rispettare gli impegni presi nel concordato preventivo e definiti nel contratto di servizio. E' il fallimento della politica e non siamo disposti a fare da spettatori. La confusione che anima la gestione Raggi lascia Roma nei disagi e nella desolazione senza precedenti. La città è paralizzata nelle contraddizioni della giunta Raggi che continua a voltarsi dall'altra parte di fronte ai veri problemi che stanno a cuore ai romani".