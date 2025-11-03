Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:31
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Lazio, Sanità, Mattia (Pd): "Rocca scarica i disservizi sui cittadini"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Lazio, Sanità, Mattia (Pd): "Rocca scarica i disservizi sui cittadini"

"Oltre al danno di vedersi progressivamente privati di un servizio pubblico essenziale sul proprio territorio, ora i cittadini vengono colpiti anche dalla beffa di dover essere puniti con tanto di cartella esattoriale".

(Prima Pagina News)
Lunedì 03 Novembre 2025
Roma - 03 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Oltre al danno di vedersi progressivamente privati di un servizio pubblico essenziale sul proprio territorio, ora i cittadini vengono colpiti anche dalla beffa di dover essere puniti con tanto di cartella esattoriale".

"Un atto di ingiustizia e di demagogia l'annuncio del presidente Rocca, con delega alla sanità, di voler introdurre una norma regionale, che, con il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, prevede di sanzionare i pazienti che non si presentano alle visite prenotate".

E' quanto ha dichiarato la Consigliera Regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd).

"Una misura giusta solo in un sistema sanitario che funziona, in cui ai cittadini si chiede un rigore e una correttezza che l'Amministrazione pubblica per prima dovrebbe erogare.

Non è purtroppo il caso della Regione Lazio, che, nella migliore delle ipotesi, offre prestazioni lontane o nel tempo o nello spazio, ad esempio in un'altra provincia da quella di residenza, e quindi, di fatto, inaccessibili, soprattutto per i pazienti più fragili", ha spiegato.

"Invece di assumersi la responsabilità di risolvere i disservizi delle liste d'attesa e le carenze della sanità pubblica, il presidente Rocca in questo modo li scarica sui cittadini, che, oltre al danno di vedersi progressivamente privati di un servizio pubblico essenziale sul proprio territorio (dalla mancanza di medici di base e pediatri al depotenziamento dei consultori famigliari), ora vengono colpiti anche dalla beffa di dover essere puniti con tanto di cartella esattoriale.

Un paradosso da parte di una Regione che dovrebbe invece investire in via prioritaria sulla sanità pubblica invece di continuare a foraggiare i privati e a distrarre l'attenzione dai problemi reali con questi atti di propaganda", ha concluso Mattia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lazio
PPN
Prima Pagina News
sanità
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it