Lazio, Sanità, Mattia (Pd): "Rocca scarica i disservizi sui cittadini"

"Un atto di ingiustizia e di demagogia l'annuncio del presidente Rocca, con delega alla sanità, di voler introdurre una norma regionale, che, con il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, prevede di sanzionare i pazienti che non si presentano alle visite prenotate".

E' quanto ha dichiarato la Consigliera Regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd).

"Una misura giusta solo in un sistema sanitario che funziona, in cui ai cittadini si chiede un rigore e una correttezza che l'Amministrazione pubblica per prima dovrebbe erogare.

Non è purtroppo il caso della Regione Lazio, che, nella migliore delle ipotesi, offre prestazioni lontane o nel tempo o nello spazio, ad esempio in un'altra provincia da quella di residenza, e quindi, di fatto, inaccessibili, soprattutto per i pazienti più fragili", ha spiegato.

"Invece di assumersi la responsabilità di risolvere i disservizi delle liste d'attesa e le carenze della sanità pubblica, il presidente Rocca in questo modo li scarica sui cittadini, che, oltre al danno di vedersi progressivamente privati di un servizio pubblico essenziale sul proprio territorio (dalla mancanza di medici di base e pediatri al depotenziamento dei consultori famigliari), ora vengono colpiti anche dalla beffa di dover essere puniti con tanto di cartella esattoriale.

Un paradosso da parte di una Regione che dovrebbe invece investire in via prioritaria sulla sanità pubblica invece di continuare a foraggiare i privati e a distrarre l'attenzione dai problemi reali con questi atti di propaganda", ha concluso Mattia.