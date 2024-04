Roma: “…E la luna rispose”, presentato il saggio di Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane

“…E la luna rispose”. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche” è il titolo del saggio storico e antroposofico di Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane, edito da Bastogi Libri Editore, presentato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.



La conferenza stampa è stata presieduta dall’On. Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura, Arte, Scienza e Istruzione della Camera. Tra le numerose personalità presenti in sala: la conduttrice televisiva Giò Di Sarno, l'editore Roberta Manuali per Bastofi, il regista inglese Bruce Payne, gli avvocati Tommaso Marvasi e Teresa Sotira, il Conte Raffaele Frangipane, Emanuela Sciattella e Carlo Alvise Crispolti.

La prefazione del Prof. Giuliano Urbani, ex Ministro per i Beni e le Attività culturali, indica al lettore l’esigenza umana di conoscere l’invisibile mediante l’antica arte della semiotica astrale e della semiologia e solletica la curiosità per gli insegnamenti dell’antroposofia di Rudolf Steiner, della psicosintesi di Roberto Assagioli, della matematica stellare di Luisa de Giuli con cui gli autori ripercorrono le gesta di quindici famosi personaggi storici.

Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane indagano insieme su simboli, segni, sogni e miti. Trascorrono notti insonni nella lettura delle biografie e dei temi astrali di personaggi storici o di semplici viandanti come loro. Senza alcuna albagia da filosofi o da Maestri, i due autori, condividono intuizioni oniriche e visioni fiabesche, nella semplice consapevolezza che dare un significato a relazioni e incontri mancati, a successi e fallimenti, rientri nel dovere di scoprire la propria "impresa". La Luna risponde alle domande di 15 personaggi storici tra i quali Luigi XIV, Napoleone, Caterina di Russia, Elisabetta la Vergine, Isabella D'Este, il giurista Montesquieu, la rivoluzionaria baronessa Frangipane e dei grandi favoleggiatori da Giovan Battista Basile a Rodari. Invocando la Luna con cuore ardente ognuno otterrà la sua risposta.

Tutti a partire da imperatori e regine, da sognatori a semplici viandanti notturni interrogano da sempre il cielo… e la Luna da sempre risponde loro. Gli uomini cercano spiegazioni in ogni ramo del sapere umano.

Un parterre di relatori di grande prestigio si sono alternarti nel corso della presentazione del libro. L’antropologa e nota saggista Gabriella Marucci l’ha definito un saggio di profonda leggerezza, ossimoro di un necessario invito alla lentezza, di contro alla velocizzazione della vita, soffermandosi sulla vivacità e amabilità della lettura.

La poetessa Antonella Pagano, nel corso del suo intervento, ha evidenziato il valore meditativo dell’opera che scorge il nesso tra le fiabe della nostra infanzia e la parabola dei talenti, tra la stella seguita dai Re Magi e la nostra perduta oniromanzia.

Flaminia Marinaro, scrittrice, si è soffermata, sulla natura temeraria degli argomenti scelti dagli autori, come l’utilizzo delle parole della Yourcenar, per indicare l’amore per certe esperienze temerarie.

Massimo Bomba ed Antonella Sotira Frangipane con questo libro regalano una temeraria mappatura esistenziale che copre la distanza più grande del mondo, che non è quella fra la Terra e il Cielo, ma quella tra la testa e il cuore dell’uomo.

Per colmare tali distanze gli autori hanno ideato il Progetto Lettere Lunari, una serie di presentazioni che, partendo da Roma, avranno luogo in 20 città italiane, in luoghi di grande fascino e mistero, secondo il Calendario Lunare 2024 nelle date di plenilunio e di luna nuova con laboratori interattivi che coinvolgeranno il pubblico dei lettori nella individuazione del proprio motto di impresa esistenziale.

Massimo Bomba, tra i più noti conferenzieri della capitale, è scrittore, pittore e stilista, con la passione per gli studi esoterici e le simbologie stellari che richiama spesso anche nei suoi bozzetti di moda. E’ anche un eclettico demiurgo che trasforma l'ordinarietà del vivere in elegante originalità. Ha studiato all'Accademia di Moda e Costume di Rosanna Pistolese di Roma. Amato dal pubblico radiofonico e televisivo grazie alle rubriche condotte su Cusano Italia Tv e Radio Ciak e dai lettori del giornale "Lo Speciale" che ogni settimana attendono il suo oroscopo.

Antonella Sotira Frangipane, avvocato, innamorata del diritto e della letteratura, è Presidente dell'Associazione lusGustando Simposi Giuridici e ideatrice del Concorso Letterario Giuridico lusArteLibri oltre che Presidente del Premio Il Ponte della Legalità. All'impegno giuridico alterna il servizio sociale di ascolto e sostegno a minori e a donne vittime di reato, come counselor psicosintetista e focalizzatore di conflitti. Studiosa di esegesi biblica ed esoterismo cristiano, docente di scrittura creativa, alla pubblicazione di articoli di diritto penale e romano alterna la cura di opere narrative di giuristi.