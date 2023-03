Roma, Ice Park-Vitattiva: si pattina sul ghiaccio fino al 10 aprile

Per la gioia dei tanti appassionati di pattinaggio su ghiaccio, del quadrante est di Roma ma anche di tutti gli sportivi della Capitale, continua a pieno ritmo l’attività dell’Ice Park-Vitattiva allestito nel cuore del IV Municipio, all’interno del Centro Culturale Gabriella Ferri di Via delle Cave di Pietralata 76.



La pista di ghiaccio, fortemente voluta dal presidente del Municipio Massimiliano Umberti, resterà aperta fino al prossimo 10 aprile. Nel primo mese di apertura l’impianto si è popolato da giovani e meno giovani che, soprattutto nei week end, hanno praticato liberamente il pattinaggio su ghiaccio, facendo registrare numeri importanti.



Nei giorni feriali invece spazio riservato agli istituti della zona che hanno potuto usufruire della struttura in orario scolastico. Gli studenti, accompagnati dai loro professori, hanno pattinato gratuitamente e, in molti casi, avuto l’opportunità di conoscere per la prima volta la magnifica disciplina.



Convegno sull'educazione nutrizionale e i disturbi alimentari dei giovani



All’ Ice Park di Via delle Cave di Pietralata, di concerto fra Vitattiva di Alfonso Rossi e il IV Municipio, si è deciso, di dare spazio, oltre all’attività sportiva, a temi di carattere sociale che sono stati sviscerati con convegni e dibattiti che hanno coinvolto i cittadini del quartiere e gli studenti. Nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro dal titolo “Educazione Nutrizionale e i disturbi alimentari dei giovani”, che ha affrontato il delicato argomento sviscerandolo in tutti i suoi aspetti.



Il dibattito è stato tenuto da esperti del Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia dell’Università La Sapienza di Roma. Ne è scaturito un confronto approfondito con gli ospiti che hanno posto numerose domande ai relatori, i quali hanno fornito preziose indicazioni sulla corretta alimentazione che i ragazzi dovrebbero mantenere per evitare obesità ed altre patologie.



Pandemia e resilienza: benessere psicologico dopo il Covid-19



Un'altra tematica affrontata in un convegno particolarmente partecipato, all’interno dell’Ice Park, che ha visto coinvolte le scuole del territorio è stato quello che ha trattato il sentito argomento legato al ‘recupero psicologico dopo i difficili anni della pandemia’.



La psicologa Gaia Romano Pellicano, del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università La Sapienza, ha spiegato agli studenti i meccanismi per arrivare a ritrovare motivazioni, stimoli ed il pieno controllo di se stessi, una volta riprese appieno le quotidiane attività dopo il lungo stop. I ragazzi sono intervenuti aprendosi e raccontando le loro esperienze personali.



Biglietteria

Adulti: 10 Euro durante la settimana. 12 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi.

Bambini: 8 Euro sotto i 6 anni in settimana. 10 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi.

I costi comprendono il noleggio dei pattini e 1 ora di permanenza in pista.



Tutte le informazioni sito www.iceparkweb.it. Tel. 392 993 1587.