Roma, Mocci (Lega): "Foto Ferrara fake? Come amministrazione M5S"

“L’immancabile Ferrara pubblica sui social una foto ritoccata di un tombino. Dice che l’amministrazione Raggi ha fatto meglio delle precedenti. Come viene sbugiardato per il fotoritocco, dice di aver voluto fare ironia, che la foto è un fake. Peccato che l’unico fake sia l’amministrazione Raggi, che dice dice e quel poco che fa, fa male: a via di Baccanello, così come in via del Ponte degli Incastri, la strada che avrebbe dovuto essere messa in sicurezza e riasfaltata, da mesi invece è solo parzialmente praticabile: i lavori non sono mai terminati e oggi ci sono transenne e disagi. E per la cronaca, i tombini sono occlusi. L’amministrazione M5S interviene o Ferrara vuole dilettarsi con Photoshop anche in questo caso?”.Lo dichiara il Capogruppo della Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci