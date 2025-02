Roma: Ostia, nuovo passo avanti per il Parco del Mare

Selezionato il raggruppamento vincitore per la realizzazione del “Parco del Mare” di Ostia.

Il progetto prevede la riqualificazione del Lungomare Duca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza dei Ravennati, la realizzazione del nuovo Parco delle Dune, la realizzazione di un nuovo ponte carrabile sul Canale dei Pescatori, che sta progettando Risorse per Roma, interventi per il riassetto della viabilità e riqualificazione delle connessioni con le stazioni, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Alla gara, indetta da Risorse per Roma, a cui sono stati affidati dall’Assessorato all’Urbanistica i servizi di architettura e ingegneria e lavori tecnici connessi al progetto, hanno partecipato 11 diversi raggruppamenti. Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di’Impresa, con Abacus S.r.l capogruppo mandatario e cinque mandanti, sono stati scelti da una commissione che ha coinvolto il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e Risorse per Roma.

Abacus S.r.l. e lo studio Made Associati fanno anche parte dell’RTI che ha progettato ed è impegnata nei lavori di attuazione del Parco del Mare sul waterfront del Comune di Rimini.

Il vincitore avrà a disposizione tre mesi dalla stipula del contratto per completare la progettazione del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) che sarà oggetto di conferenza dei servizi entro luglio 2025. Entro 18 mesi da tale data dovranno essere effettuati la conclusione della progettazione e l'affidamento dei lavori, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Roma Capitale il 17 dicembre 2024.

Il progetto, il cui finanziamento complessivo è di €23.833.000,00, si pone il traguardo di restituire una nuova immagine del Lungomare di Roma perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e inclusione sociale, restituendo di fatto un luogo di incontro e di svago alla comunità.

In particolare, il nuovo Parco delle Dune andrà da Piazzale Magellano a Piazza Cristoforo Colombo e sarà ottenuto attraverso la rinaturalizzazione di un lungo tratto stradale del lungomare e la ricostruzione della duna marina, estesa anche alle aree verdi esistenti, che consentirà di riconquistare nuovi spazi aperti naturali di uso pubblico, totalmente pedonali e ciclabili e a diretto contatto con la spiaggia.

L’intervento prevede inoltre la riqualificazione funzionale del Lungomare con interventi volti al miglioramento delle condizioni del manto stradale, dell’illuminazione, dell’arredo urbano e del verde, finalizzati ad una migliore fruizione del Lungomare.

“Il lavoro che stiamo portando avanti per la rigenerazione e valorizzazione di Ostia si fonda su più livelli di intervento: con la nascita del Parco del Mare interverremo sulla parte naturalistica, ciclabile e pedonale mentre, con il Piano Urbano degli Arenili che ora è in Regione per la Valutazione ambientale strategica, daremo una prospettiva stabile e nuova a tutte le strutture balneari e del litorale, con l’obiettivo di aumentarne la fruibilità e contribuire al loro rilancio. Il nostro intento è restituire il mare di Roma ai romani e trasformarlo in un grande volano di sviluppo economico nel rispetto e nella tutela ambientale non come ingessatura ma come punto di forza” dichiara l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.