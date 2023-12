Roma, Pietrandrea (Lega): “Anche i nostri giovani al lavoro per ‘città del futuro’”

“Presto, anche i nostri giovani a Roma presenteranno idee e proposte per una città nuova, diversa, proiettata al futuro.L’iniziativa lanciata a Firenze dal nostro coordinatore nazionale Luca Toccalini ha segnato il primo importante passo per tracciare insieme un percorso che coinvolga noi giovani nell’ottica di determinare il futuro delle nostre città. Purtroppo, dobbiamo dirlo, la Capitale è ostaggio di episodi di microcriminalità.Il tema della sicurezza è centrale e va affrontato, così come quello dei rifiuti, della mobilità e del commercio. Non possiamo più accettare che il fallimento di un’amministrazione comunale nella gestione della città si riversi negativamente sul futuro del territorio, dei cittadini e delle nuove generazioni che oggi, invece, devono essere protagonisti del futuro.Roma è tra le città più belle al mondo, culla dell’arte e della civiltà occidentale. Vogliamo mettere in campo tutte le forze per ridare alla nostra città la dignità che merita, facendo sì che possa competere per diventare polo attrattivo sul piano nazionale e internazionale. La Lega c’è e i nostri giovani sono già al lavoro”.Lo dichiara il coordinatore nel Lazio della Lega Giovani Marco Pietrandrea.