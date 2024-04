Roma: presentato il libro "Una Vita tra Sogno e Realtà", biografia di Silvio Gallo

Giovedì 11 aprile 2024, alle ore 18,30, nella Crystal Room, la splendida terrazza del Roof dell’Hotel The Hive a Roma, in Via Torino n. 6, Il Salotto d’Autore di Sara Iannone ha presentato il libro “Una Vita tra Sogno e Realtà - Biografia di Silvio Gallo”, Edizioni Lithos.

Attraverso il percorso della vita professionale di Silvio Gallo, ma anche di quella privata ricca di aneddoti e storie vissute tra la Calabria, sua terra d’origine, e Roma, raccontato da Rossella Pompeo con uno stile fluido e godibile, il libro diventa anche un viaggio nella storia italiana dagli anni 50/60 a oggi, con le sue trasformazioni culturali e, soprattutto, economiche.

Alla presenza del Cavalier Gallo, alcune tra le storie più coinvolgenti della sua biografia hanno preso vita grazie all’interpretazione magistrale di Sebastiano Somma che ha offerto al pubblico la lettura di alcune pagine, intervallando gli interventi dei relatori moderati dal presidente Sara Iannone.

La professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, ha portato l’attenzione soprattutto sugli aspetti psicologici e culturali, raccontati nel libro, che hanno condizionato e guidato gli avvenimenti della vita di Silvio Gallo, arrivando a segnare anche svolte decisive.

L’autrice, Rossella Pompeo, ha raccontato, tra l’altro, com’è nato il libro e l’avventura che l’ha coinvolta con il protagonista per realizzare la biografia. Al termine, un elegante e gustoso cocktail aperitivo ha accolto gli invitati offrendo un piacevole momento per scambiare opinioni e raccogliere le dediche di Gallo sulle proprie copie del libro.

Tra i presenti: Pippo Franco con la sua Piera, Fabia Baldi, Ester Campese, Eleonora Vallone, Adriana Russo, Daniela Traldi, Vincenzo Sanasi d’Arpe, Prefetto Gianni Ietto, Stella Camelia Enescu, Sergio Tirletti, Maria Monsè, Prefetto Fulvio Rocco, Elena Russo, Roselyne Mirialachi, Irene Bozzi, Laura Comi, Gianfranco Lizza, Paola Pisani, Luca Filipponi, Laura Azzali, Monica Caruso, Lino Bongiono, Manuela Sciattella, Carlo Alvise Crispoldi, Caterina Pallotta, Sebastiano Lustrissimi.