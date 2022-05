Roma, rifiuti, Cangemi-Cartaginese: "Lega da sempre per termovalorizzatore, Pd invece si sveglia solo ora"

“Le polemiche del Pd sul termovalorizzatore non hanno né senso né un minimo di base di realtà. Zingaretti ha chiuso Malagrotta, non ha trovato alternative né adeguato il piano rifiuti introducendo la realizzazione degli impianti, né tantomeno è intervenuto nel momento in cui questo immobilismo ha fatto precipitare Roma nell’emergenza con cui ancora oggi facciamo i conti.La Lega invece sostiene da anni, e a ragione, che l’unico modo per evitare emergenze siano i termovalorizzatori. Con coerenza e senza ambiguità.Esattamente, chi è che starebbe cavalcando l’onda? Non mistifichino, ci fanno una figura pessima”.Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, e la consigliere della Lega, Laura Cartaginese.