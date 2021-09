Roma, Svetlana Celli (Pd): "non si può non ascoltare la città, ridare voce ai romani"

"Questi 5 anni drammatici ci hanno insegnato una cosa più di altre: non si può non ascoltare la città, i suoi mondi, i suoi problemi. Bisogna innanzi tutto ridare voce ai romani, saperli ascoltare e risolvere piccoli e grandi problemi che rendono complicato vivere in questa città. Roma ha bisogno di una guida autorevole ed esperta che la sappia condurre fuori dal caos e dal pantano in cui è precipitata, che sappia guardare avanti con orgoglio e sappia dotarla di strumenti adeguati".Così Svetlana Celli, candidata al Comune di Roma con il Partito Democratico."Tutto questo è possibile non con una sola persona, ma grazie a una squadra coesa, competente e che abbia come obiettivo comune quello di migliorare la qualità della vita dei romani, di potenziare l'accoglienza dei turisti, di offrire servizi di qualità e innovativi. Questo può accadere anche in breve tempo, grazie ai fondi che la città si appresta a ricevere con il PNRR e per il Giubileo del 2025. Sono occasioni uniche che non possono essere buttate via", prosegue."Per questo bisogna voltare pagina e cambiare l'attuale classe politica che l'ha diretta dal 2016 e che in questi anni ha dimostrato di non saper spendere neppure l'ordinario. Per poter attuare i progetti e rinnovare Roma, rigenerarla, c'è davvero bisogno dell'esperienza di Roberto Gualtieri come sindaco e della squadra che saprà scegliere e che, insieme alle forze politiche di centro-sinistra, saprà far tornare in questa città la speranza e saprà aiutare Roma a recuperare il tempo perso", conclude Celli.