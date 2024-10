Roma Videoclip: premiato il video di "From Pasha with love", il nuovo singolo di Gazebo

E' stata presentata all'Officina Pasolini di Roma la nuova edizione del Premio "Roma Videoclip", organizzato da Francesca Piaggianelli, che unisce artisti, registi, videoclip, brani musicali e compositori che sono legati a film, concerti dal vivo, produzioni e serie web.

Un'occasione per premiare e incontrare i più importanti protagonisti del mondo cinematografico e musicale, con un'attenzione particolare rivolta ai videoclip indipendenti e a carattere sociale.

L'intento del Premio è quello di mettere in risalto il connubio tra cinema e musica, valorizzando il videoclip come forma artistica ed espressiva, come se fosse un "micro film".

A vincere il Premio "Roma Videoclip Indie", ieri sera, è stato il video di "From Pasha with love", il nuovo singolo di Gazebo, vero nome Paul Mazzolini, pop star del genere new romantic, produttore dall'inconfondibile voce, compositore e arrangiatore, sempre attento a lanciare messaggi di carattere sociale con la sua musica.

Per il video della canzone, che intende essere un manifesto per la pace nel mondo, Gazebo ha coinvolto Isabel Russinova, attenta da sempre al mondo dei diritti umani, che qui è sia protagonista sia sceneggiatrice e regista, insieme con Rodolfo Martinelli Carraresi.

"Quando Paul mi ha proposto il progetto ho subito accettato con entusiasmo, per l’amicizia e stima che mi lega a lui e perché credo fermamente che le arti siano il più forte strumento di divulgazione a sostegno di messaggi sociali", ha dichiarato l'attrice. "E’ stata una bella sfida curare la regia del video clip puntando sulla originalità di narrazione", ha aggiunto Martinelli Carraresi.

Nel video, la storia è sviluppata come un micro film di 5 minuti, in cui amore, guerra, morte, rinascita, dolore e speranza si susseguono tra musica e immagini, per evidenziare l'inutilità mortale dei conflitti.