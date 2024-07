Rugby, Roma: Regione Lazio conferma sostegno ai Lupi, "avanti insieme"

La Regione Lazio fa sul serio. Il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigiemma ha infatti convocato in sede una rappresentanza della selezione dei Lupi per confermare il proprio impegno e quello dell’istituzione “per proseguire insieme nel progetto e nel percorso” iniziato con la vittoria del Trofeo Orsi a Madrid un mese fa.

Proprio per questo motivo, in Regione la rappresentanza dei Lupi, con il direttore tecnico Sven Valsecchi, gli allenatori Alfredo De Angelis e Daniele Montella e un gruppetto di giocatori che sono ancora a Roma, in un periodo comunque di pausa del rugby e quindi di vacanza, è arrivata guidata dal presidente della FIR Lazio Maurizio Amedei e dall'imprenditore che per primo ha creduto nel progetto dei Lupi e che si conferma "sempre più coinvolto" nell’operazione, Alessio Bizzaglia del Gruppo Bizzaglia.

I Lupi, infatti, nelle loro intenzioni devono rappresentare un veicolo, un messaggio, per dimostrare che il rugby ha tutte le carte in regola per attirare attenzione, mediatica e commerciale, “ma solo se fatto attraverso progetti che offrano agli investitori la possibilità di vedere i propri sforzi ripagati da programmazione, serietà e obiettivi concreti”, dice il team manager Giampiero Mazzi.

“Oltre ad Alessio Bizzaglia, un ringraziamento a Giovanni Palmese di Focelda-Adj, anche lui al nostro fianco nella trasferta di Madrid e ci auguriamo anche nelle future attività”.

Ad accogliere la rappresentanza dei Lupi anche i consiglieri regionali Laura Corrotti, Edy Palazzi e Micol Grasselli, oltre a Simone Sordini del Municipio IX.

“Se da un lato gli investimenti - aggiunge Mazzi - dovranno arrivare dal privato, la vicinanza e l’impegno delle istituzioni ci permettono di presentarci con una solidità e una concretezza che faranno la differenza”. Entusiasta di quest’ultimo riconoscimento in Regione anche Amedei: “Avvertiamo la volontà di andare avanti insieme e questo non fa altro che confermarci la bontà del progetto che si sta creando intorno alla selezione dei Lupi”.

Dal punto di vista sportivo, è Valsecchi a fare il punto: "Questa selezione offre un'occasione per mettersi in mostra a ragazzi che giocano in Serie A, al di là ovviamente del loro club. Nel tempo passato insieme abbiamo visto emergere uno spirito di appartenenza a questa selezione storica nonostante quasi tutti i ragazzi non avessero familiarità. La partita del 30 settembre a L'Aquila rappresenterà una ulteriore possibilità di crescita con il coinvolgimento degli atleti dell'Abruzzo, che deve far parte di questa selezione. Ora dovremo essere bravi a fare i passi giusti, senza esagerare, per far diventare i Lupi un punto di riferimento per il rugby del centro-sud. E' infatti necessario allargare gli orizzonti verso il Sud, che in questo momento è in grandissima difficoltà".