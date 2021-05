Salvini minacciato, Zaia: a lui la mia solidarietà

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, esterna la sua solidarietà nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, raggiunto da minacce online."In questo Paese - dice - tira una brutta aria per la democrazia, lo dico da tempo e lo confermo. Tutta la mia solidarietà a Matteo Salvini, uno dei bersagli preferiti di questi potenziali delinquenti"."Qualsiasi opinione esprima chiunque merita rispetto e poi può essere anche aspramente criticata. Ma qui si sta sempre più frequentemente uscendo dal seminato. Una realtà ancor più grave in un momento in cui per molti e ben noti motivi la tensione sociale è altissima e non ha bisogno che si getti benzina sul fuoco", conclude.