Sanità, Schillaci: "I dati dimostrano pienamente il valore dell' oncologia italiana"

"I dati dimostrano pienamente il valore dell' oncologia italiana: tra il 2020 è il 2025 è stimata una riduzione dei tassi di mortalità per cancro del 14,5% negli uomini e del 5% nelle donne. Risultati migliori rispetto alla media europea".

Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio per la cerimonia inaugurale del XXVII congresso nazionale dell'Aiom, Associazione italiana oncologia medica.

"Il servizio sanitario italiano continua a essere riconosciuto come uno dei migliori del mondo, grazie soprattutto al lavoro degli operatori sanitari ai quali va la nostra riconoscenza. Ma siamo consapevoli della necessità di rafforzare il sistema con nuove risorse e più personale, ed è la direzione che abbiamo intrapreso con la nuova finanziaria, che prevede fondi per assumere più medici e infermieri", ha concluso il ministro.