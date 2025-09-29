Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 14:04
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Sara Mancinelli è il nuovo Vicario del Questore della Provincia di Alessandria
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Sara Mancinelli è il nuovo Vicario del Questore della Provincia di Alessandria

Il Questore, Dott. Sergio Molino, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia alessandrina, ha dato il bentornato alla Dott.ssa Mancinelli formulando i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.

(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Settembre 2025
Alessandria - 29 set 2025 (Prima Pagina News)

Il Questore, Dott. Sergio Molino, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia alessandrina, ha dato il bentornato alla Dott.ssa Mancinelli formulando i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.

Si è insediato alla Questura di Alessandria il nuovo Vicario del Questore, Dott.ssa Sara Mancinelli, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Originaria della Puglia, la dottoressa Mancinelli è nella Polizia di Stato dal 1992. Ha prestato la maggior parte della propria attività lavorativa nella Polizia Stradale di Genova dove ha ricoperto per tanti anni la funzione di Dirigente del Centro Operativo Polizia Stradale della Liguria.

A gennaio 2018 ha assunto il Comando della Polizia Stradale di Cuneo e il 14 agosto 2018, proprio per aver maturato una importante esperienza professionale nella gestione della viabilità ligure, è stata aggregata in Liguria per un breve periodo per l’emergenza viaria derivante dal crollo del Ponte Morandi.

Dopo 3 anni di permanenza nella Polizia Stradale cuneese, è approdata alla Polizia Stradale di Alessandria. Durante questi anni, oltre alla complessa gestione degli Uffici di destinazione, ha ricoperto l’importante incarico di docente in diversi Istituti di Istruzione della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale sul tema della sicurezza dell’operatore di Polizia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali su strada.

Nel 2023 è stata destinata alla Questura di Genova dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e poco meno di un anno dopo, nel 2024, ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Mantova.

Il Questore, Dott. Sergio Molino, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia alessandrina, ha dato il bentornato alla Dott.ssa Mancinelli formulando i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Questura di Alessandria
Sara Mancinelli
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.