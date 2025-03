Sardegna, ES Polizia: attacco portavalori Torpè durante “alto impatto” dimostra fallimento, sì cambi subito

“Visto che il Questore si ostina da anni a non chiedere al Prefetto il concorso delle altre Forze di polizia per gli accompagnamenti degli stranieri dal CPR di Macomer lo abbiamo fatto noi e ci aspettiamo risposta positiva a breve dalla dottoressa Nigro, dalla quale ci aspettiamo che inviti il questore a rafforzare strutturalmente i commissariati distaccati inviando risorse umane sufficienti, altrimenti non c’è da meravigliarsi se in Baronia proseguono attentati ed azioni di criminalità come quella odierna nonostante l’inutile e dannosa operazione ad “alto impatto” in corso a Siniscola”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di Equilibrio Sicurezza, cui fa eco Giovanni Cabras, Segretario di Nuoro e Sardegna: “Che fine ha fatto la ‘task force’ coordinata dalla Questura annunciata alla stampa nel febbraio dell’anno scorso, dopo l’ attacco a dei portavalori sulla 131 al bivio di Siligo annunciata dal precedente Prefetto?

Alla dottoressa Nigro abbiamo denunciato la disastrosa situazione in cui si opera presso il CPR dove la sicurezza viene messa a rischio da prassi a dir poco anomale, per non parlare degli, accompagnamenti, per i quali abbiamo chiesto il concorso delle altre Forze di polizia perché i colleghi dell’ufficio servizi sono ormai allo stremo vedendosi addirittura annullati senza preavviso i riposi spettanti”.

“Gli uffici sul territorio devono essere rinforzati davvero e non solo in apparenza, con aggregazioni e operazioni inconcludenti: lo chiederemo con forza ai vertici ministeriali insieme a cambi gestionali ormai indifferibili” concludono.