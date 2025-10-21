Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non perdere mai una notizia!
Scacchiere: Al via Konkan, Londra e Nuova Delhi si esercitano alla battaglia navale

Royal Navy e Bhāratīya Nau Senā hanno eseguito attacchi simulati e combattimenti tra F35 e Sukoi30 e Jaguar appoggiati da un AWACS. In campo anche la portaerei Prince of Wales e l'indiana Vikrant

di Renato Narciso
Martedì 21 Ottobre 2025
Oceano Indiano - 21 ott 2025 (Prima Pagina News)

Royal Navy e Bhāratīya Nau Senā hanno eseguito attacchi simulati e combattimenti tra F35 e Sukoi30 e Jaguar appoggiati da un AWACS. In campo anche la portaerei Prince of Wales e l'indiana Vikrant

Lo Strike Group, guidato dalla portaerei ammiraglia HMS Prince of Wales, ha lasciato Goa e Mumbai dopo una visita di una settimana finalizzata a promuovere l'industria britannica e a rafforzare i legami tra Londra e Nuova Delhi, per concludere l'esercitazione Konkan, il test regolare delle marine delle nazioni del Commonwealth.

Konkan, che prende il nome dal tratto di costa occidentale dell'India, consente alla Marina reale e a quella indiana di affinare le proprie competenze.

Una mezza dozzina di F-35B fungevano da scudo della portaerei, mentre una dozzina di velivoli indiani (otto Su30 'Flanker' e quattro Jaguar, coadiuvati da un AWACS Il-78 'Mainstay') cercavano di penetrare lo schermo difensivo per condurre attacchi simulati contro la portaerei ammiraglia e le sue scorte.

Per la potenza aerea di entrambe le nazioni, i combattimenti aerei simulati hanno permesso al personale di mettere alla prova le abilità individuali, i sistemi d'arma e i sensori, oltre a tattiche specifiche contro aerei che normalmente non incontrano.

La Carrier Air Wing ha ottenuto un grande know how operando a fianco della Marina indiana e della sua prima portaerei, la INS Vikrant.

È stato così possibile appurare come il Carrier Strike Group dell'UK possa integrarsi perfettamente con le forze indiane quando la Royal Navy si schiera in questa parte del mondo.


