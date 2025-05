Scanno (Aq): trovate le carcasse di due cuccioli di orso, sarebbero morti annegati

Due cuccioli d'orso di un anno sono morti oggi a Scanno, nell'Aquilano. Le loro carcasse sono state trovate da un cittadino in località Colle Rotondo, a quasi 1.600 metri di altitudine.

Sul luogo dell'accaduto si sono recati i Carabinieri Forestali dell'Aquila, la veterinaria del servizio Asl e i guardiaparco.

Stando ad una prima ricostruzione, i due cuccioli sono annegati in un lago artificiale non lontano dall'ex stazione sciistica, oggi in disuso, anche se intorno alle carcasse sono stati trovati una decina di ranocchi senza vita.

La zona del ritrovamento è esterna a quella del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.