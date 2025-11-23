Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:45
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Scontro FdI-Quirinale “Chiacchiere tra amici”. A sinistra le pensano tutte.
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Scontro FdI-Quirinale “Chiacchiere tra amici”. A sinistra le pensano tutte.

Garofani ha manifestato il desiderio che all’Italia vada male in modo che il Governo Meloni cada. Alla sinistra piacerebbe governare sulle macerie, piuttosto che fare opposizione in una nazione governata bene come sta facendo questo Governo.

di Rocco Turi
Domenica 23 Novembre 2025
Roma - 23 nov 2025 (Prima Pagina News)

Garofani ha manifestato il desiderio che all’Italia vada male in modo che il Governo Meloni cada. Alla sinistra piacerebbe governare sulle macerie, piuttosto che fare opposizione in una nazione governata bene come sta facendo questo Governo.

Il dibattito sull’imparzialità dei giudici, per la quale (imparzialità) essi dovrebbero “apparire” anche fuori dal contesto professionale - dimostrandola ai cittadini nella vita quotidiana - amplia il concetto in tutti i ruoli istituzionali. Ancora più importante, rispetto ai giudici, è la funzione esercitata dai Consiglieri del Presidente della Repubblica.

Francesco Saverio Garofani, Consigliere per la difesa di Sergio Mattarella, esercita una funzione ancora più esclusiva, laddove neutralità istituzionale e oggettività sono parte della funzione del Presidente della Repubblica italiana e non dovrebbero mai essere scalfite. Al contrario, Garofani si è lasciato andare ad un attacco contro il Governo Meloni e al modo in cui trovare soluzioni per abbatterlo: cos’altro potrebbe significare il concetto da lui espresso secondo il quale, considerata la stabilità dell’attuale Governo, sarebbe necessario uno scossone che non si vede all’orizzonte?

Garofani ha ragione, all’orizzonte non c’è uno scossone, non c’è uno spread che aumenta, non ci sono sondaggi negativi, non c’è situazione politica, economica o sociale in grado di abbattere questo Governo; non ci sono politici di sinistra talmente preparati, in grado di confrontarsi con Giorgia Meloni. Unica soluzione, come detto da Garofani, sarebbe far nascere ad arte uno “scossone politico” in grado di evitare che il centrodestra vinca le elezioni del 2027 e Meloni diventi Presidente della Repubblica. Sono concetti che espressi da un Consigliere del Presidente - ex Deputato del Partito democratico alla Camera - risultano gravi. La giustificazione di aver pronunciato in luogo pubblico e non in sede ufficiale concetti talmente squilibrati dalla imparzialità rende pesante e indifendibile la posizione del Consigliere militare. Ecco perché, trattandosi di questioni politiche, l’imparzialità di un Consigliere militare si rende molto più rigorosa di quella dei giudici. Cosa sarebbe accaduto se l’episodio si fosse verificato in campi invertiti?

Non è una questione di complotto; è che a sinistra le pensano tutte. Garofani ha fatto una esternazione con la speranza che all’Italia vada male in modo che il Governo Meloni cada. Alla sinistra piacerebbe governare sulle macerie, piuttosto che fare opposizione in una nazione governata bene come sta facendo questo Governo.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Garofani
Giorgia Meloni
PPN
Prima Pagina News
Quirinale
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it