Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:09
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
7 Ottobre: il dolore che non possiamo dimenticare
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
7 Ottobre: il dolore che non possiamo dimenticare

Il giorno in cui la violenza cieca dei terroristi di Hamas ha spezzato vite e comunità, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Una ricorrenza che ci chiama a riflettere sulla fragilità della pace e sull’urgenza di difendere la vita.

(Prima Pagina News)
Martedì 07 Ottobre 2025
Roma - 07 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il giorno in cui la violenza cieca dei terroristi di Hamas ha spezzato vite e comunità, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Una ricorrenza che ci chiama a riflettere sulla fragilità della pace e sull’urgenza di difendere la vita.

Il 7 ottobre resterà per sempre inciso nella storia come un giorno di dolore e di orrore. Quel venerdì, attacchi indiscriminati da parte di Hamas hanno portato morte, distruzione e sofferenza in Israele, colpendo famiglie, comunità e innocenti. Le immagini dei sopravvissuti, le testimonianze dei testimoni e le cronache dei media hanno mostrato al mondo intero la brutalità di un atto terroristico che non conosce giustificazione. 

Ogni vittima rappresenta un monito doloroso: la vita e la sicurezza sono valori inestimabili, e la libertà non può mai essere data per scontata. Il 7 ottobre ci ricorda quanto sia urgente impegnarsi quotidianamente per difendere questi valori e combattere ogni forma di violenza e terrorismo. 

Ma il ricordo di questa tragica ricorrenza non deve limitarsi alla memoria del dolore. Deve trasformarsi in impegno civile, solidarietà e responsabilità collettiva. Educare le nuove generazioni, denunciare l’odio, costruire ponti di pace: questi sono gli strumenti per onorare chi non c’è più e prevenire che tragedie simili si ripetano. 

Oggi, più che mai, la coscienza civile e morale di ciascuno di noi è chiamata a farsi forza contro l’intolleranza, l’odio e la violenza. Il 7 ottobre non è solo un giorno di lutto, ma un giorno di riflessione, responsabilità e speranza per un futuro di pace. Ricordare significa non dimenticare, e agire significa onorare le vittime con gesti concreti di umanità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#7Ottobre
#Hamas
#memoria
#Terrorismo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.