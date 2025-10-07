7 Ottobre: il dolore che non possiamo dimenticare

Il 7 ottobre resterà per sempre inciso nella storia come un giorno di dolore e di orrore. Quel venerdì, attacchi indiscriminati da parte di Hamas hanno portato morte, distruzione e sofferenza in Israele, colpendo famiglie, comunità e innocenti. Le immagini dei sopravvissuti, le testimonianze dei testimoni e le cronache dei media hanno mostrato al mondo intero la brutalità di un atto terroristico che non conosce giustificazione.

Ogni vittima rappresenta un monito doloroso: la vita e la sicurezza sono valori inestimabili, e la libertà non può mai essere data per scontata. Il 7 ottobre ci ricorda quanto sia urgente impegnarsi quotidianamente per difendere questi valori e combattere ogni forma di violenza e terrorismo.

Ma il ricordo di questa tragica ricorrenza non deve limitarsi alla memoria del dolore. Deve trasformarsi in impegno civile, solidarietà e responsabilità collettiva. Educare le nuove generazioni, denunciare l’odio, costruire ponti di pace: questi sono gli strumenti per onorare chi non c’è più e prevenire che tragedie simili si ripetano.

Oggi, più che mai, la coscienza civile e morale di ciascuno di noi è chiamata a farsi forza contro l’intolleranza, l’odio e la violenza. Il 7 ottobre non è solo un giorno di lutto, ma un giorno di riflessione, responsabilità e speranza per un futuro di pace. Ricordare significa non dimenticare, e agire significa onorare le vittime con gesti concreti di umanità.