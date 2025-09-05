Scuola, Abruzzo: un istituto su tre non ha un certificato di sicurezza

L'Abruzzo è agli ultimi posti della graduatoria nazionale per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza delle scuole: su un totale di 1.057 istituti, 342 sono sprovvisti di certificati (32,4%).

Lo si evince dal dossier "Edilizia scolastica" di Tuttoscuola sui dati relativi all'anno scolastico 2023-2024 del Portale unico del ministero dell'istruzione e del merito (Mim).

Agli ultimi posti della classifica, oltre all'Abruzzo, ci sono anche Calabria (20,5%) e Campania (18,4%).

La regione più virtuosa, invece, è la Valle d'Aosta, con tutte le scuole in possesso delle dovute certificazioni. In totale, in Italia ci sono 39.993 scuole, di cui il 9% (3.588) prive di certificazioni e documenti inerenti la sicurezza.