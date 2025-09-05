Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:06
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Scuola, Abruzzo: un istituto su tre non ha un certificato di sicurezza
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Scuola, Abruzzo: un istituto su tre non ha un certificato di sicurezza

Dossier Tuttoscuola: regione in coda alla classifica insieme con Calabria e Campania.

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Settembre 2025
L'Aquila - 05 set 2025 (Prima Pagina News)

Dossier Tuttoscuola: regione in coda alla classifica insieme con Calabria e Campania.

L'Abruzzo è agli ultimi posti della graduatoria nazionale per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza delle scuole: su un totale di 1.057 istituti, 342 sono sprovvisti di certificati (32,4%).

Lo si evince dal dossier "Edilizia scolastica" di Tuttoscuola sui dati relativi all'anno scolastico 2023-2024 del Portale unico del ministero dell'istruzione e del merito (Mim).

Agli ultimi posti della classifica, oltre all'Abruzzo, ci sono anche Calabria (20,5%) e Campania (18,4%).

La regione più virtuosa, invece, è la Valle d'Aosta, con tutte le scuole in possesso delle dovute certificazioni. In totale, in Italia ci sono 39.993 scuole, di cui il 9% (3.588) prive di certificazioni e documenti inerenti la sicurezza.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Abruzzo
PPN
Prima Pagina News
scuola
sicurezza
Tuttoscuola
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.