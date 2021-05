Scuola, Bruognolo (Lega) : ritirate nel Lazio le linee guida Gender

"Grazie all'azione politica della Lega e alle proteste delle famiglie, l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha ritirato le linee guida di 'intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere'. Celebriamo oggi una piccola vittoria, ma occorre tenere alta la guardia perchè la Sinistra sta facendo di tutto per introdurre la Teoria Gender nelle scuole, come se il Ddl Zan fosse stato già approvato. La Lega dice no a qualunque forma di violenza, bullismo e discriminazione ma ribadisce la contrarietà a disegni di legge, come il Ddl Zan, che costituiscono un grave attacco alla libertà di opinione e di espressione, oltre che alla libertà religiosa".Così, in una nota, Tony Bruognolo, Coordinatore Lega Provincia Roma Sud.