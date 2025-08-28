Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:13
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Sesto Fiorentino (Fi): Liberi Tutti Festival al via con Roy Paci e ZoMusic Contest
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Sesto Fiorentino (Fi): Liberi Tutti Festival al via con Roy Paci e ZoMusic Contest

Da domenica 31 agosto otto serate a ingresso gratuito.

(Prima Pagina News)
Giovedì 28 Agosto 2025
Firenze - 28 ago 2025 (Prima Pagina News)

Da domenica 31 agosto otto serate a ingresso gratuito.

Sono 10, vengono da tutta Italia e tra loro c’è la “next big thing” della musica italiana. Prende il via domenica 31 agosto con la finale del concorso musicale ZoMusic Contest il festival Liberi Tutti, otto serate filate di concerti, dj-set e convivialità in piazza Vittorio a Sesto Fiorentino, sempre a ingresso libero.

Ai 10 artisti in gara – che saranno svelati solo poche ore prima, al termine delle selezioni live davanti a una giuria di esperti del settore – si aggiungeranno i Mescalina, vincitori della passata edizione, e DJ-V di Radio Bruno. Presenteranno Carlotta Comparini e Margherita Malena.

E poi, l’attesissimo appuntamento con Roy Paci, sul palco di piazza Vittorio Veneto lunedì primo settembre in occasione del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino. Trombettista, cantante e compositore, Roy Paci sarà affiancato dalla sua storica band, gli Aretuska, per una serata di ska, reggae, soul e vibrazioni mediterranee nell’ambito del “Live Love & Dance Tour 2025”.

In attività da quasi tre decenni, Roy Paci dispensa il suo inconfondibile groove, condito da un forte impegno per la valorizzazione delle diversità culturali, contro razzismo, omofobia e ogni forma di discriminazione. Tra i riconoscimenti, impossibile non ricordare il Nastro d’Argento e la nomination al David di Donatello per la colonna sonora del film “La febbre” di Alessandro D'Alatri, a conferma di una carriera votata anche al cinema, alla tv e al teatro. L’anno scorso ha ricevuto il Premio Cambiare per l’impegno nell'unire musica e inclusione culturale. L’ultimo singolo “Tromba” è una dichiarazione d'amore a Sofia, il suo strumento e il suo grande amore.

Cambio programma, arriva cmqmartina: mercoledì 3 settembre sarà cmqmartina e non Sarafine a salire sul palco di piazza Vittorio Veneto. La regina della nu dance trasformerà la piazza in una grande dance hall, pronta a farci ballare con il suo nuovo album “Brianzola Issues“. Anticipato dai singoli “mi ami davvero?”, “kids never sleep”, “allucinazione” e “vinted”, in “Brianzola Issues” l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina. Tra le hit di “Brianzola Issues“ impossibile non citare ‘Vuoi soltanto una hit’, brano in cui l’artista apre una riflessione sulla necessità di esprimersi liberamente e sulla paura di non essere compresi.

Gli altri appuntamenti - Liberi Tutti continuerà martedì 2 settembre con il cantautorato indie di Dente e G3M, giovedì 4 il cantautore capitolino Giancane – le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare - e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Tutti i giorni dalle ore 18 aperitivi, street food e birreria. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino.

Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it. Gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso gratuito.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Liberi Tutti Festival
PPN
Prima Pagina News
Sesto Fiorentino
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.