Sicilia, Fondi Fsc, La Vardera: "Il Parlamento siciliano è vilipeso, sindaci precettati"

“Siamo davanti a un’ipotesi di voto di scambio: di fronte a questo chiederò anch’io qualche fondo per alcuni amici sindaci. La situazione è gravissima, perché i sindaci sono stati precettati: insieme a Pd e M5s interverremo, come abbiamo sempre fatto di fronte a ingiustizie in salsa governativa.

Il Parlamento siciliano è vilipeso. A due settimane dalle europee, noi contestiamo il metodo”. Lo ha detto il Capogruppo di Sud Chiama Nord all'Assemblea Regionale Siciliana, Ismaele La Vardera, in una conferenza stampa congiunta con i capigruppo Michele Catanzaro del Pd e Antonio De Luca del M5s.

I tre hanno denunciato "le storture della firma dell'accordo di programma sui fondi Fsc tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani".